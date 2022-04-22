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Киоски с мороженым демонтируют на Конном и Юности, а также у памятника Александру III в Иркутске

Расположенные на островах Конный и Юность, а также около памятника Александру III киоски с мороженым демонтируют по распоряжению мэрии Иркутска, следует из данных на сайте администрации.

Объекты являются самовольно размещенными, потому убираются за счет человека, который ввел их в эксплуатацию в течение 10 рабочих дней со дня публикации уведомления.

Если киоски не уберут в срок, их демонтирует мэрия и выставит счет человеку, который вводил объект в эксплуатацию.

Кроме киосков с мороженым уберут также и магазин «Горячая кукуруза» на острове Конный по аналогичной причине.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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