Россельхозбанк объявляет новый набор в «Школу фермера» – старт в мае

В очередной волне обучения к федеральному проекту добавятся три новых региона, где «Школа фермера» откроет двери впервые: Приморский край, Республика Коми и Республика Алтай. Также Школа впервые подготовит специалистов по трём новым специальностям: «производство продукции для ресторанного бизнеса» в Башкортостане, «виноградарство» в Краснодарском крае и «зоотехния» в столичном регионе.

В конце мая занятия в «Школе фермера» начнутся на базе профильных аграрных вузов в 22 регионах: Республике Алтай, Республике Коми и Приморском крае, где проект реализуется впервые, а также в Башкортостане, Бурятии, Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Тюменской, Ульяновской областях, Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях.

Пройти теорию и практику и научиться вести рентабельное фермерское хозяйство благодаря Школе смогут более 600 человек.

В конкурсе на поступление в Школу могут принять участие как действующие фермеры, так и все те, кто только планирует развивать бизнес в сфере АПК.

Победители конкурса получат возможность пройти бесплатное обучение и за три месяца разработать план и дорожную карту развития собственного агробизнеса.

«С сентября 2020 года в “Школе фермера” мы подготовили порядка 2 000 квалифицированных специалистов для агросектора. Наши выпускники успешно создают новые предприятия, в том числе в агротуризме, рабочие места, вносят значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельского хозяйства. Мы постоянно получаем новые заявки на проведение проекта и рады, что он востребован. Ждём как действующих фермеров, так и тех, кто только стоит на пороге агробизнеса – мы научим всех», – комментирует директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.