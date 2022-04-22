Новости

Россельхозбанк объявляет новый набор в «Школу фермера» – старт в мае

В очередной волне обучения к федеральному проекту добавятся три новых региона, где «Школа фермера» откроет двери впервые: Приморский край, Республика Коми и Республика Алтай. Также Школа впервые подготовит специалистов по трём новым специальностям: «производство продукции для ресторанного бизнеса» в Башкортостане, «виноградарство» в Краснодарском крае и «зоотехния» в столичном регионе.
 
В конце мая занятия в «Школе фермера» начнутся на базе профильных аграрных вузов в 22 регионах: Республике Алтай, Республике Коми и Приморском крае, где проект реализуется впервые, а также в Башкортостане, Бурятии, Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Тюменской, Ульяновской областях, Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях.
 
Пройти теорию и практику и научиться вести рентабельное фермерское хозяйство благодаря Школе смогут более 600 человек.
 
В конкурсе на поступление в Школу могут принять участие как действующие фермеры, так и все те, кто только планирует развивать бизнес в сфере АПК.
 

Читайте также:

Программист, агроном и маркетолог – самые высокооплачиваемые вакансии в АПК
20 апреля 2022
Более 100 выпускников «Школы фермера» Россельхозбанка стали получателями грантов на развитие бизнеса
7 апреля 2022
Победители конкурса получат возможность пройти бесплатное обучение и за три месяца разработать план и дорожную карту развития собственного агробизнеса.
 
«С сентября 2020 года в “Школе фермера” мы подготовили порядка 2 000 квалифицированных специалистов для агросектора. Наши выпускники успешно создают новые предприятия, в том числе в агротуризме, рабочие места, вносят значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельского хозяйства. Мы постоянно получаем новые заявки на проведение проекта и рады, что он востребован. Ждём как действующих фермеров, так и тех, кто только стоит на пороге агробизнеса – мы научим всех», – комментирует директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Школа фермера":
Все материалы сюжета (5)


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании