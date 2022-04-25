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Противогололедную обработку проводят в Иркутске с 5 утра

В городе выпал снег, рассказали в мэрии.

В первую очередь работы выполнили на улицах с интенсивным движением. В уборке задействовано более 30 единиц техники.

– Мы дежурим в круглосуточном режиме, поэтому начали готовить улицы к утреннему наплыву транспорта и пешеходов еще в 5 утра. На данный момент уже обработаны участки с выраженным рельефом, интенсивным движением, центральные улицы. Очищаются тротуары и остановки, – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

На улицах работает 218 человек.

Обработку улиц продолжат до окончания снегопада. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать внимание на технику, чтобы не создавать дополнительных сложностей на улицах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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