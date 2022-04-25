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36% жителей Иркутской области хотят переехать в другой регион

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), часто ли иркутяне рассматривают возможность переезда в другой регион России. Опрос проводился в марте 2022 года.

46% опрошенных жителей Иркутской области периодически думают о возможности переезда в другой регион России.

Еще 36% иркутян точно хотели бы поменять место жительства. В целом по стране, больше всего желающих покинуть свой регион наблюдается среди респондентов из Челябинской и Волгоградской областей (48% и 47%, соответственно).

Тех, кто точно не хочет никуда переезжать из Иркутской области - 15%. Лидеры по этому показателю в России – Санкт-Петербург (39%) и Москва (38%).

Любопытно, что чаще всего уехать из своего региона мечтают юристы (39%), рекрутеры (36%), а также маркетологи, административный персонал и специалисты по продажам (по 34%).

Нынешний топ-10 регионов для переезда по сравнению с результатами подобного опроса, который проводился в 2020 году, почти не изменился. Список ожидаемо возглавляет Москва: её выбрали 22% респондентов (в 2020 году – 24%). На втором месте оказался Краснодарский край – его выбрали 16% (в 2020 году – 18%), на третьем месте – Санкт-Петербург (11% в 2022 году и 13% в 2020). Далее следуют Ленинградская область (6%), Калининградская область (6%), Московская область (5%), Республика Крым (4%), Алтайский край (2%), Республика Татарстан (2%) и Приморский край (1,9%). По сравнению с 2020 годом из списка предпочтительных для релокации направлений выбыли Тюменская и Новосибирская области.

Больше всего в выбранных регионах соискателей привлекают комфортная городская среда или более высокие зарплаты (по 44%), а также комфортные климатические условия и хорошая экология (40%).

Ради зарплаты на переезд чаще других согласны юристы (57%) и работники производств (56%), а ради городской среды – маркетологи (58%). Климат наиболее важен для административного персонала (53%).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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