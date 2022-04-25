Жители Иркутской области могут принять участие в проекте «ТопБЛОГ»

Каждый желающий в возрасте старше 14 лет может бесплатно получить знания и навыки развития личных аккаунтов и сообществ в социальных медиа, рассказали SIA.RU в администрации области.

В новом сезоне «ТопБЛОГА» реализуют два направления:

«Про управление». Это образовательная программа, раскрывающая инструменты ведения личных аккаунтов и сообществ, а также просветительской деятельности в сфере государственного и муниципального управления в соцсетях.

«Про образование». В нем будут представлены инструменты популяризации школьного образования, ведение просвещения через профильные аккаунты и сообщества. Ведущие блогеры и эксперты в области новых медиа поделятся своим опытом развития личных аккаунтов и создания яркого контента для социальных сетей.

Занятия будут проходить в мае – июне. На старте у каждого участника открывается виртуальная копилка для накопления баллов. Виртуальные баллы дают возможность получить дополнительные консультации, индивидуальные мастер-классы, аудиты.

В июле – сентябре лучшие участники проекта отправятся в блог-тур «Россия – страна возможностей». В ноябре финалисты соберутся на кейс-марафон в формате реалити-шоу, где они выполнят задания по разработке контента и драфтов рекламных кампаний.

Победители получат возможность продюсирования своих блогов и запуска проекта с партнерами «ТопБЛОГА», наставничество от опытных блогеров, статус амбассадора рекламной кампании.

Подать заявку на участие можно до 23 мая на сайте. В первом сезоне проекта «ТопБЛОГ» приняли участие почти 40 тысяч человек в возрасте от 14 лет, 170 из них стали финалистами.