Новости

Жители Иркутской области могут принять участие в проекте «ТопБЛОГ»

Каждый желающий в возрасте старше 14 лет может бесплатно получить знания и навыки развития личных аккаунтов и сообществ в социальных медиа, рассказали SIA.RU в администрации области.

В новом сезоне «ТопБЛОГА» реализуют два направления:

  • «Про управление». Это образовательная программа, раскрывающая инструменты ведения личных аккаунтов и сообществ, а также просветительской деятельности в сфере государственного и муниципального управления в соцсетях.
  • «Про образование». В нем будут представлены инструменты популяризации школьного образования, ведение просвещения через профильные аккаунты и сообщества. Ведущие блогеры и эксперты в области новых медиа поделятся своим опытом развития личных аккаунтов и создания яркого контента для социальных сетей.

Занятия будут проходить в мае – июне. На старте у каждого участника открывается виртуальная копилка для накопления баллов. Виртуальные баллы дают возможность получить дополнительные консультации, индивидуальные мастер-классы, аудиты.

В июле – сентябре лучшие участники проекта отправятся в блог-тур «Россия – страна возможностей». В ноябре финалисты соберутся на кейс-марафон в формате реалити-шоу, где они выполнят задания по разработке контента и драфтов рекламных кампаний.

Победители получат возможность продюсирования своих блогов и запуска проекта с партнерами «ТопБЛОГА», наставничество от опытных блогеров, статус амбассадора рекламной кампании.

Подать заявку на участие можно до 23 мая на сайте. В первом сезоне проекта «ТопБЛОГ» приняли участие почти 40 тысяч человек в возрасте от 14 лет, 170 из них стали финалистами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании