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1 мая праздничный фейерверк запустят в Иркутске

Мероприятие пройдет в сквере у мемориала «Вечный огонь Славы». Начало в 21:30. Об этом сообщили в комитете по социальной политике и культуре администрации города.

Праздничные мероприятия 1 мая стартуют в городке ИВВАИУ, где отметят 91-ю годовщину со дня образования военного училища, а также 4-летие со дня образования центра «Патриот». В 10:00 состоится торжественное построение ветеранов, офицеров, прапорщиков, выпускников, гражданского персонала ИВВАИУ, а также курсантов центра и жителей городка.

В течение дня во всех городских округах состоятся праздничные концерты.

Для жителей Ленинского округа программа пройдет в культурно-досуговом центре «Россия» на улице Севастопольская, 216а. Начало мероприятия в 11:00. В ДКЦ «Дружба» на проспекте Маршала Жукова, 56 для жителей Октябрьского округа организуют концерт в 14:00. В Свердловском округе театрализованное представление состоится в 16:00 в Иркутском театре народной драмы на улице Мухиной, 13А. В Правобережном округе первомайский концерт пройдет в здании комитета на улице Марата, 14 в 16:30.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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