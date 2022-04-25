Средний размер потребкредита в марте сократился на 36,9%

При этом Москва оказалась единственным регионом, в котором данный показатель, напротив, вырос.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 171,8 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 36,9% (в феврале 2022 года – 272,1 тыс. руб.). Таким образом, в марте текущего года данный показатель упал до «допандемийного» уровня – последний раз средний чек потребкредита был меньше еще в декабре 2019 года (171,1 тыс. руб.).

В марте 2022 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (689,7 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (256,6 тыс. руб.),

Московской обл. (252,1 тыс. руб.),

Свердловской обл. (200,6 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (188,3 тыс. руб.).

При этом сокращение среднего чека потребкредита в марте 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено практически во всех регионах страны. Так, самую серьезную динамику снижения продемонстрировали:

Республика Марий Эл (-62,2%),

Чувашская Республика (-58,0%),

Алтайский край (-52,6%),

Новосибирская обл. (-49,6%),

Нижегородская обл. (-49,3%).

Единственным регионом из топ-30, в котором средний размер потребкредита в марте вырос, стала Москва (+27,0%).

«После некоторого роста в январе-феврале 2022 года средний чек потребкредита в марте вновь сократился, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В конце прошлого года данный показатель уже снижался, однако, на этот раз он упал до уровня декабря «допандемийного» 2019 года. Причем это произошло на фоне общего сокращения выдачи потребкредитов. Определяющим фактором охлаждения рынка потребительского кредитования в марте стал рост ставок в результате санкционного давления, а также продолжающаяся консервативная политика банков в части выдачи необеспеченных кредитов. Стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».