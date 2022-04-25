Бесплатное тестирование на коронавирус будет организовано в Иркутске 6-9 мая

В Иркутске с 6 мая по 9 мая будут работать мобильные пункты тестирования на COVID-19. Соответствующее поручение минздраву дал глава региона Игорь Кобзев на заседание оргкомитета «Победа», рассказали SIA.RU в администрации области.

6, 7 и 8 мая с 8.00 до 20.00 мобильные пункты разместят на сквере им. Кирова и площади возле стадиона Труд.

9 мая с 8.00 до 10.00 мобильный пункт будет работать у танка «Иркутский Комсомолец», с 10.00 до 14.00 на ул. Сухэ-Батора в районе гостиницы Ангара, с 14.00 до 20.00 возле памятника Александру III.

– При проведении праздничных мероприятий важно также уделить внимание мерам профилактики ковида. Мы ожидаем среди участников большое количество жителей старшего поколения, которые входят в группу риска. Поэтому принято решение организовать для них возможность тестирования в Иркутске, так как традиционно самые массовые мероприятия проходят в областном центре, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщил, заместитель министра здравоохранения Алексей Шелехов, также в праздничные дни будут работать пункты вакцинации против ковида.