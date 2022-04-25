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ВТБ удвоил выдачи ипотеки на дома

С начала года ВТБ выдал около 2,2 тысячи кредитов на готовые жилые дома на сумму около 11 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли более чем в 2 раза, рассказали SIA.RU в банке.

«Почти двукратная динамика выдач в сегменте готовых домов объясняется сразу несколькими факторами. ВТБ значительно упростил условия кредитования на загородную недвижимость, снизив в прошлом году размер первоначального взноса и расширив перечень объектов для покупки. Положительным импульсом стало также решение правительства распространить на этот рынок господдержку. Даже в текущих условиях программа позволяет приобрести просторное и качественное жилье с минимальными расходами на кредит. Свой вклад в продажи внесла и высокая активность клиентов в начале года из-за резкого роста ключевой ставки, увеличения стоимости ипотеки и ожиданий по росту цен на недвижимость», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в апреле растет доля сделок на загородную недвижимость в рамках ипотеки с господдержкой. «Модернизация госпрограммы, запущенной в 2020 году, положительно отразилась на сегменте жилых домов. Среди всех льготных программ доля господдержки-2020 в общем объеме ипотеки на загородную недвижимость в апреле достигла уже 30%, увеличившись в пять раз по сравнению с мартом.  На этом фоне считаем также важным продлить условия господдержки после 1 июля. Это позволило бы удовлетворить спрос и поддержать заемщиков, для которых в текущих условиях актуален жилищный вопрос», - сказал Евгений Дячкин.

В топ-5 регионов по объему выданных ВТБ средств на льготных условиях в сегменте частного строительства входят Амурская область (86 млн рублей), Республика Татарстан (55,5 млн), Приморский край около 45 млн), Нижегородская область (36,7 млн) и Забайкальский край (32,7 млн).

ВТБ распространил ипотеку с господдержкой (действует с апреля 2020 г.) на частные дома с земельным участком в январе 2022 года. С 7 апреля банк выдает кредиты по новым условиям программы. Минимальная ставка по ней составляет 11,7%. На текущий момент ВТБ предоставил по модернизированной госпрограмме более 500 кредитов на сумму более 3 млрд рублей. 

В рамках «семейной ипотеки» ставка составляет от 5,7% (для ДФО от 4,7%), «Дальневосточной» - от 1,7%.  Ставки по ипотеке на загородную недвижимость в рамках базовых программ ВТБ составляют от 17,3%.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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