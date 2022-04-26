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Где в Иркутской области перерабатывают макулатуру

Эко-повестка в Иркутской области становится все актуальнее. Крупные компании перестраивают свои бизнес-процессы для того, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду и организуют раздельный сбор отходов. Одна из таких компаний – Сбер. Банк переходит на электронный документооборот, чтобы уменьшить расход бумаги, а имеющуюся макулатуру сдает в переработку. О том, что с ней происходит дальше, рассказал Алексей Ворошилов, директор Усольской производственной перерабатывающей компании (ООО «УППК»).

<p dir=\"ltr\">Алексей Ворошилов, директор Усольской производственной перерабатывающей компании<br /> Фото Н. Понамаревой</p>

Алексей Ворошилов, директор Усольской производственной перерабатывающей компании
Фото Н. Понамаревой

От идеи до реализации – за год

Усольская производственная перерабатывающая компания отметила в прошлом году 15-летие. В 2006-м, когда у ее будущих учредителей появилась идея производства, они заручились поддержкой одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Иркутской области, которое согласилось приобретать будущую продукцию, а затем приступили к реализации проекта. 

Сушильную камеру построили сами, по чертежам – благо, люди собрались увлеченные и с нужным образованием и навыками. Через год была выпущена первая партия изделия № 20 – тары бугорчатой, в народе называемой ячейками. 

Женщины – у печи

<p>Фото Н. Понамаревой</p>

Фото Н. Понамаревой

Алексей Ворошилов является руководителем УППК уже 12 лет. Строитель по образованию, он пришел на производство на 2-3 года – чтобы построить цех и уйти, но задержался. 

Коллектив под его управлением стабильный. На сегодняшний день в компании работают сорок человек. В смене – шестеро: старший смены, разбивальщик и четыре женщины, которые отправляют сформованные изделия на сушку, а затем складывают и передают на упаковку. 

Экологичная продукция

<p>Фото Н. Понамаревой</p>

Фото Н. Понамаревой

Сейчас УППК перерабатывает порядка 70 тонн макулатуры в месяц. Объем производства – 40-42 тысяч изделий в сутки. На производстве две линии, но в основном используется одна – вторую включают один-два раза в год, при необходимости. 

Продукция предприятия – экологичная, для ее производства требуется вода, клей и сырье. От населения компания принимает практически все виды макулатуры, но использует только бумагу и картон, а, например, кассовые чеки передает на дальнейшую утилизацию. 

Бесконечная жизнь упаковки

<p>Фото Н. Понамаревой</p>

Фото Н. Понамаревой

Процесс производства выглядит так: отсортированное сырье поступает на размольный участок по конвейеру, затем попадает попадает в емкость гидроразбивателя, наполненного водой. Около 15 минут макулатура крутится, разбухает, размельчается и превращается в кашеобразную массу, которая поступает в соседний цех на формовку. Оттуда вручную подается в сушильную камеру. Снятая с сушильного конвейера продукция собирается в стопки, компактно укладывается и отправляется на хранение, а затем покупателям. Бывшая в употреблении упаковка зачастую возвращается сюда же, где вновь перерабатывается. 

Обратная сторона медали

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Фото Н. Понамаревой

За время работы компании объемы ее производства выросли вдвое, рассказал Алексей Ворошилов. Проблема в том, что тренд на снижение потребления бумаги и переход в диджитал грозит обернуться для переработчика нехваткой сырья. Раньше граждане сдавали макулатуру совершенно бесплатно, сейчас ее приходится покупать и делать запасы, чтобы обеспечить бесперебойную работу производства. 


<p dir=\"ltr\">Алексей Ворошилов, директор Усольской производственной перерабатывающей компании<br /> Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p> <p>Фото Н. Понамаревой</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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