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ВТБ и Всероссийский бизнес центр запустили онлайн-сервис по получению банковских гарантий

ВТБ и финансовый маркетплейс ВБЦ (Всероссийский бизнес центр) запустили совместный сервис по предоставлению банковских гарантий для участия в госзакупках. Гарантию можно получить онлайн за один день.

ВБЦ стал одним из первых финансовых маркетплейсов, который начал работать с ВТБ через партнерские API (Open API). С помощью сервиса клиенты смогут получать банковские гарантии с лимитом до 50  млн рублей с минимальным пакетом документов, без залогового обеспечения и поручительства. Рассмотрение заявки занимает не больше 1 часа и получить гарантию клиент может в тот же день.

«ВТБ предоставляет предпринимателям  все инструменты, необходимые для участия в госзакупках. В том числе мы развиваем продукты и сервисы документарного бизнеса, которые позволяют клиентам не выводить средства из оборота для обеспечения заявок и исполнения контрактов. Благодаря совместному сервису с ВБЦ получение гарантии ВТБ для клиентов маркетплейса станет быстрее, удобнее и позволит им увеличить число успешных сделок», — прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Уже более 60% участников рынка госзаказа котируются через маркетплейс ВБЦ, и мы активно расширяем возможности для наших клиентов. Наш приоритет в том, чтобы продукты маркетплейса предоставлялись бесшовно и быстро, а стратегическое партнерство с банком ВТБ даст участникам госзаказа, выбирающим ВБЦ, еще больше возможностей», — отметил Семен Теняев, глава группы ВБЦ.

Весь процесс взаимодействия осуществляется в защищенном канале связи между ВБЦ и Банком. Дополнительные коммуникации между клиентами и банком будут происходить в социальной сети TenChat, созданной маркетплейсом ВБЦ, это позволит оказывать клиентам банковский сервис высокого качества.

Справка

Всероссийский бизнес центр — крупнейший финансовый маркетплейс для предпринимателей. Сервис позволяет получить любые виды банковских гарантий в среднем за 25 мин


/ Сибирское Информационное Агентство /
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