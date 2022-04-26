Клиенты ВТБ в два раза активнее стали общаться с голосовым ассистентом

ВТБ расширил функционал голосового ассистента в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в марте появилось более 120 новых тематик. С помощью сервиса теперь можно открыть накопительный счет и заявку на кредитные каникулы. Интерес пользователей к голосовому ассистенту активно растет: число обращений клиентов в марте увеличилось в два раза и превысило 120 тысяч.

За первый квартал 2022 года голосовой ассистент ВТБ Онлайн обработал более 250 тысяч сессий. Число обращений клиентов в марте превысило 120 тысяч, что вдвое больше показателя за февраль. За две недели апреля к голосовому ассистенту в мобильном приложении ВТБ Онлайн обратились более 50 тысяч раз.

«ВТБ Онлайн предлагает клиентам всевозможные инструменты для консультаций. Оказать оперативную помощь может голосовой ассистент, которым с момента запуска в ВТБ воспользовались уже более 660 тысяч человек. С его помощью за первый квартал текущего года клиенты ВТБ совершили платежи и переводы на 36 млн рублей. Наиболее востребованной опцией у пользователей стали переводы по номеру телефона. Диапазон его работы расширился на 230 тем и с начала года пополнился новыми услугами. В целом автоматизация канала выросла до 70%. При этом голосовые помощники обладают огромным потенциалом для решения клиентских запросов и управления банковскими операциями. Поэтому в дальнейшем мы будем расширять список тематик, чтобы пользователям было еще интереснее с ним общаться», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

С начала года в голосовой ассистент добавили 230 новых тематик, из них в марте — свыше 120. Среди новых услуг появились открытие накопительного счета «Сейф», оформление государственных кредитных каникул по 106-ФЗ, расчет дохода по вкладам, проверка баланса карты «Тройка», парковки или транспондера. Благодаря оптимизации работы и внедрению механизма сжатия звукового трафика голосовой ассистент стал еще быстрее отвечать на вопросы пользователей.

Работать с голосовым ассистентом в ВТБ Онлайн просто. Достаточно произнести «Открыть накопительный счет “Сейф”», и продукт будет открыт за несколько секунд. Чтобы рассчитать доходность по актуальным срочным вкладам, нужно указать название, сумму и срок вклада. Быстро подать заявку на кредитные каникулы по ФЗ-106 можно, ответив на вопросы голосового ассистента и отправив подтверждающие документы на электронную почту.

Сейчас голосовой ассистент работает в мобильном приложении на Android. Навык сервиса также доступен в помощнике Алиса от «Яндекса» — запустить его можно на любом мобильном устройстве с iOS и Android.