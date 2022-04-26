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Банк «Солидарность» сообщил режим работы с 1 мая по 10 мая 2022 года

Банк «Солидарность» сообщил о режиме работы офисов банка с 1 мая по 10 мая 2022 года:

  • с 01.05.2022 по 03.05.2022 — выходные дни
  • с 04.05.2022 по 07.05.2022 — в обычном режиме
  • с 08.05.2022 по 10.05.2022 — выходные дни
За исключением:
ДО «Жуковский» Филиала «Московский» - круглосуточно, без выходных;
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:
30.04.2022, с 03.05.2022 по 08.05.2022, 10.05.2022 - в обычном режиме
01.05.2022, 02.05.2022, 09.05.2022 – выходные дни

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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