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Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни мая 2022

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АО «Дальневосточный банк» информирует о режиме работы с 30.04.2022г. по 11.05.2022г.:

  • 30 апреля 2022 года – обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется в обычном режиме;
  • 01 мая 2022 года, 02 мая 2022 года, 03 мая 2022 года – выходные дни;
  • 04 мая 2022 года – 06 мая 2022 года - обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется в обычном режиме;
  • 07 мая 2022 года – обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется в обычном режиме;
  • 08 мая 2021 года, 09 мая 2022 года, 10 мая 2022 года – выходные дни;
  • 11 мая 2022 года – обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется в обычном режиме.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

Более подробная информация – в разделе Офисы.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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