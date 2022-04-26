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Росбанк и Impact Hub Moscow помогут инклюзивным организациям преодолеть кризис

Росбанк и Impact Hub Moscow открывают прием заявок для участия в юбилейной всероссийской конкурсной программе «Начни иначе».

Цель программы – помочь инклюзивным социальным предпринимателям и НКО создать финансово устойчивые бизнес-модели и найти новые возможности для развития даже в кризисное время.

С 2018 года программа помогает инклюзивным организациям достигать социально значимых бизнес-целей и увеличивать вклад в решение проблем людей из уязвимых групп.

В этом году «Начни иначе» отмечает пятилетие с момента создания. Из года в год программа трансформируется, реагируя на актуальные вызовы времени и запросы социально ориентированного бизнес-комьюнити.

Принять участие в акселерационной программе смогут социальные предприниматели и некоммерческие организации, работающие не менее 6-ти месяцев и зарегистрированные как юридическое лицо, чья деятельность направлена на оказание системной помощи и улучшение качества жизни людей из уязвимых групп, таких как люди с инвалидностью, люди старшего возраста, люди в трудной жизненной ситуации, дети с сиротским опытом.

В этом году количество финалистов расширилось – теперь в программу по итогу отбора заявок пройдут 32 организации. Участниками программы станут руководители организаций и их команды. Такой подход поможет повысить квалификацию и вовлеченность сотрудников по всем основным направлениям бизнеса.

Обучение пройдет в онлайн-формате в течение 10 недель. За это время социальные предприниматели получат доступ к экспертному теоретическому контенту и практическим инструментам ведения бизнеса, а также сопровождение опытными трекерами, которые помогут обозначить узкие места в бизнес-процессах и прицельно проработать их.

Для комфортного прохождения программы организаторы компенсируют оплату услуг нянь для участников с маленькими детьми. Также все участники получат возможность воспользоваться консультациями профессиональных психологов.

Заявки в программу «Начни иначе» принимаются на сайте rosbankcares.ru с 25 апреля до 20 июня включительно.

«Мы знаем всё про финансовую устойчивость и верим, что в любой кризисной ситуации это важнейшее условие для развития любого бизнеса. Мы готовы делиться своими знаниями, опытом, экспертизой в этой области и помогать решать социальные проблемы с применением бизнес-подхода. Социальные предприниматели – это предприниматели, несущие определенную миссию, люди, которым не понаслышке известно, что такое кризис и как с ним справляться. С каждым годом социальное предпринимательство развивается и становится все более профессиональным. Мы идем навстречу изменениям и совершенствуем нашу программу в соответствии с новыми потребностями, чтобы ее участники делали свой бизнес более эффективным и устойчивым», - отметил председатель правления Росбанка Илья Поляков.

«В юбилейный 5 год команда акселератора «Начни иначе» адаптировала обучающую программу под реальные вызовы 2022 года. Вместе с участниками мы комплексно рассмотрим различные факторы, влияющие на финансовую устойчивость бизнесов, а также найдем новые возможности трансформации бизнес-модели, новые ниши и поможем в поиске ресурсов тем предпринимателям, чья деятельность направлена на системную помощь обществу и решение социальных проблем. Важно, что обучение будут проходить не только руководители, но и сотрудники инклюзивных организаций. Такой подход поможет фаундерам масштабнее оценить свой бизнес, а членам команды найти новые точки развития и получить мотивацию для дальнейшей работы», – говорит директор и сооснователь Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.

По итогам 2018-2021 гг. акселератор получил всеобщее признание среди экспертов и стал обладателем премий: «Визионеры», «Импульс Добра», «Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития», «Finaward» и «Retail Finance Awards», РСПП «Лидеры российского рынка».

За время существования программы «Начни иначе», организаторы получили почти 500 заявок из более чем 70 регионов России. За 4 года проведения программы «Начни иначе» финалистами стали более 50 инклюзивных организаций и НКО, которые трудоустраивают людей с инвалидностей, создают для них товары и услуги, а также возможности для социализации. По итогам обучения в программе 38 из них вышли на самоокупаемость.

Программа «Начни иначе» стала одной из лучших практик в мире, соответствующих целям устойчивого развития ООН.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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