En+ Group готова принять свыше 1000 новых сотрудников в девяти регионах России

Все вакансии опубликованы, ознакомиться с их списком и направить свое резюме можно на портале career.enplusrusal.ru. Соискатели могут построить карьеру на энергетических и металлургических предприятиях En+ в нескольких регионах России: в Иркутской, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областях, Красноярском и Краснодарском крае, а также в Республиках Карелия, Тыва и Хакасия. Наибольшее количество вакантных рабочих мест находится в Иркутской области.

В заявленных вакансиях преобладают рабочие профессии (более 70%), предусматривающие выполнение основных и вспомогательных функций на всех стадиях производства (выработка тепловой и электрической энергии, обслуживание оборудования и сетей, добыча, уход за оборудованием, транспортировка и складирование топлива, технический контроль и т.д.).

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

«Абсолютным приоритетом компании является безопасность и благополучие ее коллектива. En+ Group стремится совершенствовать условия труда на своих предприятиях, а также повышать уровень жизни своих сотрудников в целом. Только за последний месяц мы подняли зарплату всем нашим работникам на 10%, увеличили доплату на питание, закупили автобусы для комфортного передвижения оперативного персонала на предприятия. Мы заинтересованы в мотивированных и квалифицированных кадрах и готовы предоставить им все возможности для дальнейшего роста. На карьерном портале En+ представлены не только вакансии, но и обучающие курсы по различным направлениям подготовки для всех желающих».

На портале career.enplusrusal.ru представлены вакансии как для профессионалов, так и для начинающих специалистов без опыта работы. Помимо прочего, с помощью портала молодые люди могут записаться на прохождение практики на предприятиях компании, получить информацию об участии в различных конкурсах и научных олимпиадах, а также о федеральной стипендиальной программе Группы: в 2022 году ее партнерами стали более 50 образовательных учреждений из 10 регионов России. Среди них – ведущие университеты страны, профильные энергетические и металлургические вузы и учреждения СПО, имеющие государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия, медицина, педагогика и др.