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Сбер запустил партнёрскую программу по цифровой трансформации для IT-разработчиков и интеграторов

Инициативу озвучил Дмитрий Трофимов, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка в ходе форума CDO/CDTO Summit — профессиональной ежегодной встречи, на которой лидеры рынка и ведущие эксперты обсуждают актуальные вопросы цифровой трансформации.

Уникальная экспертиза Сбера в этой сфере в сочетании с возможностями партнеров и компаний экосистемы воплощена в комплексном продукте DTaaS (Digital Transformation as a Service), который банк предлагает своим клиентам крупного  и среднего бизнеса. Теперь, пройдя аккредитацию, к проекту могут подключится ведущие IT-вендоры и интеграторы российского рынка. Они смогут встраивать технологии Сбера в собственные разработки, интегрировать продукты и сервисы экосистемы в решения для клиентов.

Программа получит всесторонний консалтинг Сбера и партнёров по разработке бизнес-требований, технических заданий, прототипов сервисов, а также взаимную интеграцию лучших финансовых и нефинансовых предложений. В команду технологической поддержки войдут как профильные специалисты Сбера, так и представители сотрудничающих структур. Участники смогут расширить сбытовые возможности за счёт привлечения заинтересованных клиентов Сбера, а также обеспечат себе доступ к передовым импортонезависимым ИТ-технологиям.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«Сегодня 90% компаний осознают необходимость использования цифровых решений, при этом только 32% пробуют их внедрять, и лишь 4% выходят на уровень полной цифровизации. Однако тренд более чем очевиден: без глобального внедрения технологических новшеств выстоять невозможно. Сбер предлагает множество продуктов от компаний экосистемы для цифровой трансформации компаниям крупного и среднего бизнеса. Объём заключённых контрактов по этим сегментам уже сегодня составляет 2,2 млрд рублей. Вместе с партнёрами мы поможем вывести бизнес на качественно другой уровень и реализовать новые истории успеха даже в такое турбулентное время».

Подать заявку для участия в программе можно на сайте https://sberbp.ru/ Оператором выступает 100% дочерняя компания Сбера ООО «Сбер Бизнес Софт».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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