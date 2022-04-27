Сбер и VisionLabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассах самообслуживания Smartix

В кассах самообслуживания Smartix станет доступна оплата взглядом — инновационный сервис от Сбера и VisionLabs на основе компьютерного зрения. Для совершения платежа достаточно просто посмотреть в камеру — оплата занимает несколько секунд, и покупателю даже не нужно доставать карту или смартфон. Smartix внедряют лидирующие в своей отрасли коммерческие предприятия, среди которых сеть кинотеатров КАРО, компания ЭТМ, сеть строительных товаров «Петрович», сеть стоматологических клиник «Белая радуга», современный амбулаторно-госпитальный центр «Ильинская больница» и другие.

Подключить удобный сервис сможет любой клиент Сбера. Для этого в мобильном приложении СберБанк Онлайн необходимо зайти в настройки карты, выбрать пункт «Оплата одним взглядом» и сделать селфи. После чего на кассе самообслуживания Smartix покупателю останется только выбрать соответствующий способ оплаты и взглянуть в камеру.

Распознавание лица реализовано на базе технологий VisionLabs, одного из лидеров в области машинного обучения. С помощью компьютерного зрения система в видеопотоке с камеры обнаруживает лицо человека, выбирает наилучший кадр и извлекает из него биометрический шаблон, который затем сравнивается с имеющейся базой данных банка. Если совпадение по биометрическому шаблону и привязанной к нему карте найдено, транзакция одобряется.

Особое внимание уделено безопасности платежей. Система защищена от спуфинг-атак с использованием распечатанных фотографий, видео с экрана мобильных устройств или 3D-масок. Алгоритмы liveness от VisionLabs в сочетании с камерами глубины обеспечивают надёжную защиту от подмены изображения.

Интеграция сервиса оплаты одним взглядом с кассами самообслуживания Smartix позволит использовать инновационный способ оплаты в различных отраслях сферы услуг — от ретейла до event-индустрии. Кроме того, клиенты Smartix могут модернизировать установленные у них решения.

Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs:

«Последние несколько лет бесконтактные сервисы всё больше набирают популярность, поэтому VisionLabs активно развивает решения для оплаты взглядом. Они могут использоваться не только в розничных сетях, но и в кинотеатрах, медицинских учреждениях, игровых и фитнес-клубах. Технологии VisionLabs на основе нейронных сетей признаны одними из самых быстрых и точных в мире, что помогает обеспечить высокое качество нового способа оплаты».

Александр Воробьёв, учредитель компании Smartix:

«Увеличивающийся спрос на бесконтактные биометрические платежи приводит к активному внедрению технологии в устройствах самообслуживания. Оплата одним взглядом от Сбера в решениях Smartix в качестве быстрого, удобного и безопасного способа платежа предоставляет пользователям современные платёжные форматы на основе биометрии».

VisionLabs — один из лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Клиенты компании — это финансовые и транспортные компании, ретейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты VisionLabs — платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.).

Smartix — ведущий разработчик ПО для касс самообслуживания, электронных кассиров, продуктового self-checkout. Решения компании предоставляют современные возможности автоматизации для бизнеса: это оптимизация работы персонала, увеличение темпа обслуживания, рост пропускной способности, исключение человеческого фактора. Кассы и киоски самообслуживания Smartix внедряют лидирующие в своей отрасли коммерческие предприятия. Среди них сеть кинотеатров КАРО, компания ЭТМ, сеть строительных товаров «Петрович», сеть стоматологических клиник «Белая радуга», современный амбулаторно-госпитальный центр «Ильинская больница» и другие.