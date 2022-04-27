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ВТБ финансирует ГК «Океанрыбфлот» на 5 млрд рублей по льготной программе Минсельхоза

ВТБ предоставил АО «Океанрыбфлот» финансирование по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России. Средства на пополнение оборотных средств компании в размере 5 млрд рублей выданы сроком на 1 год.

ГК «Океанрыбфлот» − один из крупнейших добытчиков рыбы в стране. Компания ведет вылов минтая, кальмара и сельди в Охотском и Беринговом морях, а также занимается переработкой икры и рыбы. Входит в перечень системообразующих предприятий АПК, утвержденный Минсельхозом в 2020 году.

«Рыбопромышленный комплекс − одно из ключевых направлений сельского хозяйства, поэтому для банка ВТБ важно обеспечить кредитование входящих в него компаний по максимально доступной стоимости. Новая программа Минсельхоза позволяет нам предложить клиентам оптимальное в текущих условиях решение для финансирования деятельности. Она предназначена для системообразующих предприятий и будет способствовать не только сохранению устойчивости бизнеса наших клиентов, но и социально-экономическому развитию регионов страны, где они работают», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Мы продолжаем работу по развитию нашей компании, чтобы в бесперебойном режиме обеспечивать потребность в рыбной продукции на внутрироссийском рынке, а также как крупнейший работодатель региона — сохранять рабочие места для жителей Камчатского края. Льготное финансирование позволит нам провести реализацию намеченных планов в текущих экономических условиях», − прокомментировал Евгений Новоселов, генеральный директор АО «Океанрыбфлот».

ВТБ также финансирует программу модернизации предприятия, которая предусматривает строительство двух рыболовных супертраулеров, оснащенных современным оборудованием для рыбного промысла и переработки. Первое судно — траулер «Георгий Мещеряков» − было передано компании в январе 2022 года, завершение строительства второго запланировано на 2024 год.

По условиям новой программы Минсельхоза льготные кредиты предоставляются системообразующим предприятиям АПК по ставке 10% на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет 5 млрд рублей. Заемщик должен сохранить численность персонала не менее 90% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора о предоставлении финансирования.

Справка

Группа компаний «Океанрыбфлот» − одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий РФ. В собственности предприятия находится 13 рыбопромысловых и 5 транспортных судов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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