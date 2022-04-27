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СберСпасибо начислит повышенные бонусы за покупки экологичных товаров в СберМегаМаркете

Программа лояльности «СберСпасибо» запускает эко-акцию совместно с мультикатегорийным маркетплейсом «СберМегаМаркет», рассказали SIA.RU в банке.

Совершая покупки экологичных товаров до 20 июня 2022 года, все участники «СберСпасибо» получат повышенные бонусы в размере 10% от стоимости за первую покупку и 3% за последующие.

Чтобы получить повышенные бонусы, клиентам достаточно совершать покупки из специального раздела «Товары ответственного потребления» на СберМегаМаркете и оплатить их картой СберБанка. В рамках акции возможно получить не более 500 бонусов за каждую из покупок. Бонусы будут начислены в течение 14 дней с момента покупки.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте программы лояльности.        

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Конец апреля — это канун продолжительных праздников, открытие дачного сезона, поездки к родным, что всегда сопровождается ростом трат. В рамках ESG-повестки мы хотим поддержать стремление к ответственному потреблению любителей экотоваров и сделать их привычные покупки ещё выгоднее с бонусами от СберСпасибо. Среди товаров, участвующих в акции, можно найти всё — от косметики до аксессуаров для дома и дачи».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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