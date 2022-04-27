ВТБ намерен довести функционал интернет-банка до уровня мобильного приложения

ВТБ продолжает активное развитие своих цифровых сервисов, в том числе – интернет-банка. На текущий момент одна из основных задач розничного бизнеса – активно развивать мобильную версию интернет-банка, доводить ее по функциональности до полноценного мобильного сервиса в смартфоне. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

В середине апреля для пользователей ВТБ стал доступен новый интернет-банк, в котором появились более 35 улучшений и финансовых сервисов. Новая версия сохранила максимальный уровень надежности и безопасности. «За короткий срок мы внесли в нее десятки улучшений, увеличили аудиторию интернет-банка втрое, сейчас им регулярно пользуются больше 3 млн человек. Выпускаем обновления и для Android», – добавил Анатолий Печатников.

ВТБ не только заботится о сохранности средств клиентов с точки зрения своих сервисов, но и следит за появлением на рынке поддельных финансовых программ, которые оперативно блокируются. В планах банка – продолжить постоянное внедрение современных средств и способов защиты пользователей от всех видов мошенничества.

«В конце февраля-начале марта мы видели снижение активности телефонных мошенников, но сейчас атаки снова возобновились. По итогам первого квартала мы предотвратили полмиллиона попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов, спасли 5,6 млрд рублей – почти вдвое больше, чем год назад. Мошенническая среда очень креативна и подстраивается под текущую ситуацию и на рынке, и в международных отношениях», – отметил Анатолий Печатников.

По его словам, в дальнейших планах банка – настройка самоограничений по получателям переводов, запуск возможности отключить получение кредита онлайн, привлечение близких родственников к авторизации чувствительных сделок для клиентов старшего поколения и для несовершеннолетних.

По словам топ-менеджера, в результате введенных ограничений ВТБ оказался фактически отрезанным от работы с многолетними партнерами, на которых была «завязана» существенная часть бизнеса, в том числе – ключевые IT-технологии. Однако банк начал готовиться к этому, как только тема ограничений появилась в международной повестке, в том числе – через импортозамещение, чтобы обезопасить банковские технологии.

«Еще в 2019 году мы запустили глобальную технологическую трансформацию. Все критически важные системы мы сами разрабатываем, создаем и обслуживаем, в том числе те, которые связаны с информационной безопасностью и защитой денег клиентов. И качество этого решения, его надежность, испытаны, в том числе и кризисным периодом в феврале-марте. У нас ничего не хранится за рубежом, у нас все здесь, внутри, на территории России. Поэтому выходы иностранных компаний из российского бизнеса, в том числе технологических, не были для нас столь критичными», – заявил Анатолий Печатников.