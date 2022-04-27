В ближайшие месяцы может закрыться 50% кинотеатров

В ближайшие два месяца из-за критического недостатка репертуара может закрыться минимум половина российских кинотеатров, падение выручки прогнозируется более чем на 80%, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Ассоциации владельцев кинотеатров.

– Критический недостаток репертуара в ближайшие два месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов, - говорится в заявлении АВК.



В ассоциации также сообщили, что "события февраля и марта драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката". Так, падение показателей марта 2022 года к марту 2021 года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 года - 54% и 59% соответственно. Кроме того, в АВК сообщили, что к середине апреля закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране.