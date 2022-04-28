Страховка «китайца» на 43% дешевле «европейца»

В связи с уходом с российского рынка некоторых популярных европейских автопроизводителей, многие водители, планирующие купить машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома. Эксперты «Согласия» подсчитали, выгодно ли автолюбителям пересаживаться на машины из поднебесной с точки зрения страхования.

Так, по данным специалистов, оформление полиса каско* на китайский автомобиль на 43 % дешевле, чем на европейские и привычные азиатские марки. В среднем, страховка для первых обойдется автолюбителю в 73 тыс. руб., а для вторых – в 128 тыс. руб. При оформлении полиса с франшизой 30 тыс. руб. разница составит 39 %.

В плане аварийности также заметны различия – у «европейцев» средняя частота убытков по каско составляет 36 %, а у «китайцев» – 32 %. К слову, в случае попадания в ДТП первые страдают меньше. Средний убыток у них равен 100 тыс. руб., а у вторых – 107 тыс. руб.

Напомним, что недавно в Иркутске прошло открытие автосалона китайского бренда Exeed. Новые дилерские центры уже несколько лет не открывались в Иркутске, поэтому мероприятие, гостями которого были около 200 человек, стало заметным событием в жизни города.

* Расчет полиса каско произведен для женатого мужчины 35 лет с двумя несовершеннолетними детьми и стажем вождения более 5 лет. При условии того, что машина взята в кредит на 5 лет, ее мощность составляет 170 л/с, отсутствует спутниковая противоугонка, год производства и начало эксплуатации – 2022; количество водителей ограничено.

Для анализа были выбраны европейские и азиатские автомобили: Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson, Subaru Forester, Nissan Qashqai, Hyundai Creta, а также представители китайского автопрома: Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8, Haval F7, Geely Coolray, Haval Jolion, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 Pro, Haval H9, Changan CS35 Plus, Changan CS75 FL.