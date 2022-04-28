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Почти половина иркутян готова пересесть на китайские машины

Почти половина иркутян (45%) готова пересесть на китайские машины, 51%, напротив, пока не готовы покупать машины из Поднебесной, а 4% уже ездят на китайских авто. Таковы результаты опроса* автомобильного сайта Дром. В связи с уходом с российского рынка некоторых популярных европейских автопроизводителей, многие водители, планирующие купить машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома.

<p>Открытие дилерского центра EXEED  в Иркутске.<br /> Фото предоставлено организаторами<br />  </p>

Открытие дилерского центра EXEED  в Иркутске.
Фото предоставлено организаторами
 

В среднем по России 43% рассматривают возможность приобретения автомобиля китайского производства, 54% не готовы пока садиться за руль машины из Поднебесной. Еще 3% уже владеют авто из КНР.  

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Напомним, что недавно в Иркутске прошло открытие автосалона китайского бренда Exeed. До этого новые дилерские центры не открывались в Иркутске уже несколько лет. Ранее  директор дилерского центра CHERY Кузьмиха и Exeed Центр Кузьмиха в Иркутске Александр Исайченко  сообщил, что в 2021-м центр продал более 600 машин. Несмотря на санкции и новые экономические условия цели на 2022-й у дилерского центра ещё более амбициозные.

За январь-апрель текущего года доля авто китайского производства в общем объеме рынка России увеличилась в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года — с 1,9% до 3%. Лидерами по количеству автомобилей из Поднебесной стали Москва и Санкт-Петербург. Доля «китайцев» в этих регионах составила около 5%. В Иркутской области для китайских машин составляет 1,1%. 

*Всероссийский опрос проводился с 11 по 18 апреля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 15 тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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