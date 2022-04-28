Банк СОЮЗ установил мораторий на взыскание долгов

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» и на основании статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в Банке СОЮЗ установлен мораторий на взыскание долгов.



До 30 сентября 2022 года приостановлено исполнение любых исполнительных документов о взыскании денежных средств, право на получение которых возникло до 1 апреля 2022 года. Исполнительные документы принимаются банком, но будут исполнены после окончания моратория.