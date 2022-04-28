Рост цен на автомобили с пробегом составил от 20 до 50% по итогам 1 квартала 2022

В тройке лидеров авто с пробегом по росту цен в I квартале – Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Skoda Rapid.

Эксперты РГС Банка (банк для автомобилистов) и банка «Открытие» проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные автомобили с пробегом в разрезе I квартала 2022 и года. Рост цен на подержанные машины составил от 20 до 50% за 1 квартал и от 39 до 75% - за последние 12 месяцев. Из топ-20 наиболее продаваемых по статистике агрегатора Haraba моделей сильнее других (+75%) за год подорожал Kia Sorento, за I квартал 2022 года лидером по росту ценника остается Volkswagen Polo (+49%). Цены собраны исходя из данных объявлений, размещенных на классифайдах и сайтах автодилеров (источник данных - Russian Automotive Market Research).

В обычной ситуации подорожание автомобилей с пробегом на рынке проходит далеко не столь активными темпами, как в сфере новых машин, и заметно растянуто во времени. Однако нынешняя весна изменила это правило.

Так, лидером по росту средней цены за год в процентном отношении стал Kia Sorento. За подержанный трехлетний кроссовер этой модели в I квартале текущего года просили 4,1 миллиона рублей – на 75% больше, чем в январе-марте в 2021-м и на 42% больше по отношению к концу прошлого года. Новый Kia Sorento за I квартал вырос по РРЦ дистрибьютора скромнее – на 34%. Другой вопрос, что в процесс реального ценообразования новых машин внесли свой вклад дилеры, которые просят за эту модель от 5,8 миллиона рублей, что значительно выше рекомендаций дистрибьютора. Среди подержанных кроссоверов на втором месте по росту цены за год оказался Hyundai Tucson (3,05 миллиона), что означает прибавку на 57,5% за год и на 38% за I квартал. Третий – Volkswagen Tiguan – 3,3 миллиона (+52% за год, +34% за квартал).

В сегменте относительно бюджетных малолитражек больше других подорожал Volkswagen Polo – до 1,54 миллиона (+60,4% за год, +49% за квартал). Почти не отстала от калужского «немца» Lada Granta – 808 тысяч (+59,5% за год). «Аппетиты» продавцов Skoda Rapid, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio росли чуть скромнее – на 40-45% за год. В свою очередь в «гольф»-классе сильнее других прибавила в цене Skoda Octavia (2,48 миллиона рублей; +69% за год, +45% за I квартал). На ее фоне Kia Ceed, цена которого выросла за год на 42%, а за квартал - всего на 17%, можно сказать, почти не подорожал в 2022-м.

И наконец, среди дорогих седанов среднего- и бизнес-классов лидером по росту ценников стал BMW 5-серии. За эту машину стали просить в среднем 5,9 миллиона рублей, что на 58% больше, чем год назад. Mercedes-Benz E прибавил 55%, до 5,6 миллиона. Цена «трешки» BMW выросла до 4,4 миллиона (+51%), а ценник Toyota Camry дорос до 3,3 миллиона (+46%).

Помимо перечисленных моделей в топ-20 наиболее подорожавших за год машин с пробегом попали также Mitsubishi Outlander, Kia Sportage, Toyota RAV-4, BMW X5 и Renault Kaptur. Среди них динамика подорожания оказалась выражена цифрами от 39 до 46%.

При этом в абсолютных цифрах (+2,7 миллиона) за год сильнее других прибавил кроссовер BMW X5. «Бумер» предлагали в среднем за 9,2 миллиона рублей. Причем большую часть этой прибавки (+1,5 миллиона) автомобиль получил в I квартале текущего года.

Динамика средних цен популярных 3-летних а/м за I кв. 2021- I кв. 2022 гг

№ Марка и модель Средняя цена I квартал 2021 г. Средняя цена I квартал 2022 г. Динамика 1 KIA SORENTO 2 327 664 4 080 684 75,3% 2 SKODA OCTAVIA 1 464 196 2 478 900 69,3% 3 VOLKSWAGEN POLO 959 047 1 538 579 60,4% 4 LADA GRANTA 506 652 807 879 59,5% 5 BMW 5 3 732 823 5 889 963 57,8% 6 HYUNDAI TUCSON 1 936 247 3 049 446 57,5% 7 MERCEDES-BENZ E 3 596 293 5 568 581 54,8% 8 VOLKSWAGEN TIGUAN 2 176 151 3 309 894 52,1% 9 BMW 3 2 892 383 4 366 286 51,0% 10 TOYOTA CAMRY 2 263 014 3 309 728 46,3% 11 MITSUBISHI OUTLANDER 1 944 049 2 844 913 46,3% 12 SKODA RAPID 1 035 187 1 498 893 44,8% 13 KIA SPORTAGE 1 827 387 2 618 449 43,3% 14 LADA VESTA 778 864 1 106 987 42,1% 15 TOYOTA RAV4 2 370 820 3 363 087 41,9% 16 KIA CEED 1 370 321 1 940 272 41,6% 17 BMW X5 6 524 839 9 231 938 41,5% 18 HYUNDAI SOLARIS 1 016 719 1 437 779 41,4% 19 KIA RIO 1 078 831 1 509 468 39,9% 20 RENAULT KAPTUR 1 256 989 1 748 479 39,1%

Источник рейтинга самых востребованных автомобилей с пробегом: Haraba

Источник данных о ценах: Russian Automotive Market Research

Динамика средних цен популярных 3-летних а/м за I кв. 2022 года

№ Марка и модель Средняя цена по итогам 2021 года Средняя цена I квартал 2022 года Динамика 1 VOLKSWAGEN POLO 1 030 312 1 538 579 49,3% 2 SKODA OCTAVIA 1 707 952 2 478 900 45,1% 3 SKODA RAPID 1 038 783 1 498 893 44,3% 4 HYUNDAI SOLARIS 1 000 955 1 437 779 43,6% 5 KIA SORENTO 2 866 457 4 080 684 42,4% 6 KIA RIO 1 082 647 1 509 468 39,4% 7 TOYOTA CAMRY 2 374 641 3 309 728 39,4% 8 HYUNDAI TUCSON 2 210 479 3 049 446 38,0% 9 TOYOTA RAV4 2 449 359 3 363 087 37,3% 10 KIA SPORTAGE 1 915 764 2 618 449 36,7% 11 VOLKSWAGEN TIGUAN 2 479 230 3 309 894 33,5% 12 HYUNDAI CRETA 1 406 000 1 847 087 31,4% 13 BMW 5 4 619 264 5 889 963 27,5% 14 RENAULT KAPTUR 1 379 479 1 748 479 26,7% 15 MITSUBISHI OUTLANDER 2 257 511 2 844 913 26,0% 16 MAZDA CX-5 2 390 879 3 003 157 25,6% 17 MERCEDES-BENZ E 4 452 778 5 568 581 25,1% 18 LADA GRANTA 669 799 807 879 20,6% 19 BMW 3 3 627 228 4 366 286 20,4% 20 BMW X5 7 701 179 9 231 938 19,9%

Будут скидки с «накидки»

В течение апреля ситуация на российском рынке автомобилей с пробегом если и не стабилизировалась, то уже не была полна той паники, которая царила в авторитейле в конце февраля и первые две-три недели марта. Запредельно «взвинченные» цены заставили покупателей отложить покупку, совсем от нее оказаться или, в лучшем случае, выбирать автомобили на размерный класс ниже, большего возраста и пробега. В итоге как частные продавцы, так и дилеры стали сговорчивей в предоставлении скидок. Заметен процесс корректировки цен в сторону понижения (в пределах 10-12% в первые недели апреля) и на автомобильных классифайдах.

Еще одна тенденция нового времени – бизнесом автомобилей с пробегом с акцентом на выкуп с улицы, а не на trade-in вынуждено занялись практически все более-менее устойчивые официальные дилеры. Кроме того, c ростом безработицы растет и количество «перекупов» на рынке. По оценке одного из агрегаторов, в этой сфере сейчас трудится в нашей стране порядка 220 тысяч человек. Еще в прошлом году эта цифра не превышала 160-170 тысяч. При ужесточении конкуренции и отсутствии новых потрясений на рынке частные продавцы и юридические лица будут вынуждены снижать свою доходность по сделкам с автомобилями с пробегом. У официальных дилеров в марте-апреле текущего года она составляла в среднем 25-30%. Все это дает надежду на дальнейшее снижение цены. Однако окончательные выводы можно будет сделать только по итогам второго месяца весны.