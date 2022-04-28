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Рост цен на автомобили с пробегом составил от 20 до 50% по итогам 1 квартала 2022

В тройке лидеров авто с пробегом по росту цен в I квартале – Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Skoda Rapid.

Эксперты РГС Банка (банк для автомобилистов) и банка «Открытие» проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные автомобили с пробегом в разрезе I квартала 2022 и года. Рост цен на подержанные машины составил от 20 до 50% за 1 квартал и от 39 до 75% - за последние 12 месяцев. Из топ-20 наиболее продаваемых по статистике агрегатора Haraba моделей сильнее других (+75%) за год подорожал Kia Sorento, за I квартал 2022 года лидером по росту ценника остается Volkswagen Polo (+49%). Цены собраны исходя из данных объявлений, размещенных на классифайдах и сайтах автодилеров (источник данных - Russian Automotive Market Research).

В обычной ситуации подорожание автомобилей с пробегом на рынке проходит далеко не столь активными темпами, как в сфере новых машин, и заметно растянуто во времени. Однако нынешняя весна изменила это правило.

Так, лидером по росту средней цены за год в процентном отношении стал Kia Sorento. За подержанный трехлетний кроссовер этой модели в I квартале текущего года просили 4,1 миллиона рублей – на 75% больше, чем в январе-марте в 2021-м и на 42% больше по отношению к концу прошлого года. Новый Kia Sorento за I квартал вырос по РРЦ дистрибьютора скромнее – на 34%. Другой вопрос, что в процесс реального ценообразования новых машин внесли свой вклад дилеры, которые просят за эту модель от 5,8 миллиона рублей, что значительно выше рекомендаций дистрибьютора. Среди подержанных кроссоверов на втором месте по росту цены за год оказался Hyundai Tucson (3,05 миллиона), что означает прибавку на 57,5% за год и на 38% за I квартал. Третий – Volkswagen Tiguan – 3,3 миллиона (+52% за год, +34% за квартал).

В сегменте относительно бюджетных малолитражек больше других подорожал Volkswagen Polo – до 1,54 миллиона (+60,4% за год, +49% за квартал). Почти не отстала от калужского «немца» Lada Granta – 808 тысяч (+59,5% за год). «Аппетиты» продавцов Skoda Rapid, Lada Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio росли чуть скромнее – на 40-45% за год. В свою очередь в «гольф»-классе сильнее других прибавила в цене Skoda Octavia (2,48 миллиона рублей; +69% за год, +45% за I квартал). На ее фоне Kia Ceed, цена которого выросла за год на 42%, а за квартал - всего на 17%, можно сказать, почти не подорожал в 2022-м. 

И наконец, среди дорогих седанов среднего- и бизнес-классов лидером по росту ценников стал BMW 5-серии. За эту машину стали просить в среднем 5,9 миллиона рублей, что на 58% больше, чем год назад. Mercedes-Benz E прибавил 55%, до 5,6 миллиона. Цена «трешки» BMW выросла до 4,4 миллиона (+51%), а ценник Toyota Camry дорос до 3,3 миллиона (+46%).    

Помимо перечисленных моделей в топ-20 наиболее подорожавших за год машин с пробегом попали также Mitsubishi Outlander, Kia Sportage, Toyota RAV-4, BMW X5 и Renault Kaptur. Среди них динамика подорожания оказалась выражена цифрами от 39 до 46%.

При этом в абсолютных цифрах (+2,7 миллиона) за год сильнее других прибавил кроссовер BMW X5. «Бумер» предлагали в среднем за 9,2 миллиона рублей. Причем большую часть этой прибавки (+1,5 миллиона) автомобиль получил в I квартале текущего года.

Динамика средних цен популярных 3-летних а/м за I кв. 2021- I кв. 2022 гг

Марка и модель

Средняя цена

I квартал 2021 г.

Средняя цена

I квартал 2022 г.

Динамика

1

KIA SORENTO

2 327 664

4 080 684

75,3%

2

SKODA OCTAVIA

1 464 196

2 478 900

69,3%

3

VOLKSWAGEN POLO

959 047

1 538 579

60,4%

4

LADA GRANTA

506 652

807 879

59,5%

5

BMW 5

3 732 823

5 889 963

57,8%

6

HYUNDAI TUCSON

1 936 247

3 049 446

57,5%

7

MERCEDES-BENZ E

3 596 293

5 568 581

54,8%

8

VOLKSWAGEN TIGUAN

2 176 151

3 309 894

52,1%

9

BMW 3

2 892 383

4 366 286

51,0%

10

TOYOTA CAMRY

2 263 014

3 309 728

46,3%

11

MITSUBISHI OUTLANDER

1 944 049

2 844 913

46,3%

12

SKODA RAPID

1 035 187

1 498 893

44,8%

13

KIA SPORTAGE

1 827 387

2 618 449

43,3%

14

LADA VESTA

778 864

1 106 987

42,1%

15

TOYOTA RAV4

2 370 820

3 363 087

41,9%

16

KIA CEED

1 370 321

1 940 272

41,6%

17

BMW X5

6 524 839

9 231 938

41,5%

18

HYUNDAI SOLARIS

1 016 719

1 437 779

41,4%

19

KIA RIO

1 078 831

1 509 468

39,9%

20

RENAULT KAPTUR

1 256 989

1 748 479

39,1%
Источник рейтинга самых востребованных автомобилей с пробегом: Haraba
Источник данных о ценах: Russian Automotive Market Research

Динамика средних цен популярных 3-летних а/м за I кв. 2022 года

Марка и модель

Средняя цена по итогам 2021 года

Средняя цена

I квартал 2022 года

Динамика

1

VOLKSWAGEN POLO

1 030 312

1 538 579

49,3%

2

SKODA OCTAVIA

1 707 952

2 478 900

45,1%

3

SKODA RAPID

1 038 783

1 498 893

44,3%

4

HYUNDAI SOLARIS

1 000 955

1 437 779

43,6%

5

KIA SORENTO

2 866 457

4 080 684

42,4%

6

KIA RIO

1 082 647

1 509 468

39,4%

7

TOYOTA CAMRY

2 374 641

3 309 728

39,4%

8

HYUNDAI TUCSON

2 210 479

3 049 446

38,0%

9

TOYOTA RAV4

2 449 359

3 363 087

37,3%

10

KIA SPORTAGE

1 915 764

2 618 449

36,7%

11

VOLKSWAGEN TIGUAN

2 479 230

3 309 894

33,5%

12

HYUNDAI CRETA

1 406 000

1 847 087

31,4%

13

BMW 5

4 619 264

5 889 963

27,5%

14

RENAULT KAPTUR

1 379 479

1 748 479

26,7%

15

MITSUBISHI OUTLANDER

2 257 511

2 844 913

26,0%

16

MAZDA CX-5

2 390 879

3 003 157

25,6%

17

MERCEDES-BENZ E

4 452 778

5 568 581

25,1%

18

LADA GRANTA

669 799

807 879

20,6%

19

BMW 3

3 627 228

4 366 286

20,4%

20

BMW X5

7 701 179

9 231 938

19,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будут скидки с «накидки» 

В течение апреля ситуация на российском рынке автомобилей с пробегом если и не стабилизировалась, то уже не была полна той паники, которая царила в авторитейле в конце февраля и первые две-три недели марта. Запредельно «взвинченные» цены заставили покупателей отложить покупку, совсем от нее оказаться или, в лучшем случае, выбирать автомобили на размерный класс ниже, большего возраста и пробега. В итоге как частные продавцы, так и дилеры стали сговорчивей в предоставлении скидок. Заметен процесс корректировки цен в сторону понижения (в пределах 10-12% в первые недели апреля) и на автомобильных классифайдах.

Еще одна тенденция нового времени – бизнесом автомобилей с пробегом с акцентом на выкуп с улицы, а не на trade-in вынуждено занялись практически все более-менее устойчивые официальные дилеры. Кроме того, c ростом безработицы растет и количество «перекупов» на рынке. По оценке одного из агрегаторов, в этой сфере сейчас трудится в нашей стране порядка 220 тысяч человек. Еще в прошлом году эта цифра не превышала 160-170 тысяч. При ужесточении конкуренции и отсутствии новых потрясений на рынке частные продавцы и юридические лица будут вынуждены снижать свою доходность по сделкам с автомобилями с пробегом. У официальных дилеров в марте-апреле текущего года она составляла в среднем 25-30%. Все это дает надежду на дальнейшее снижение цены. Однако окончательные выводы можно будет сделать только по итогам второго месяца весны.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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