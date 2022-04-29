В Братске состоялось общественное обсуждение проекта экологической перестройки БрАЗа

РУСАЛ успешно провел общественные слушания по проекту экологической перестройки Братского алюминиевого завода. Более половины производственных мощностей БрАЗа будет переведена на передовую технологию обожженного анода, что позволит существенно снизить воздействие на природную среду, рассказали SIA.RU в компании.

Программа экологической перестройки Красноярского, Братского, Иркутского и Новокузнецкого алюминиевых заводов, объявленная РУСАЛом в начале 2021 года, включает в себя демонтаж части нынешних корпусов и строительство вместо них новых, в которых будут установлены электролизы с самой современной и экологичной технологией.

Эта программа беспрецедентна для алюминиевой отрасли России. Она является продолжением реализации стратегии модернизации предприятий РУСАЛа, которая была инициирована еще его основателем Олегом Дерипаска и запущена в 2000-е гг.

Модернизация БрАЗа включала в себя строительство современных газоочистных сооружений, внедрение технологии ЭкоСодерберг с автоматической подачей сырья, использование гибридных пеков и многое другое. Нынешний проект экологической перестройки Братского алюминиевого завода - со строительством новых корпусов электролиза и переводом части производства на технологию обожженного анода, разработанную инженерами Компании, - является одним из самых прогрессивных не только в стране, но и в мире. Это еще один шаг на пути к созданию в Братске экологически безопасного производства и увеличению выпуска алюминия с низким углеродным следом.

План перестройки БрАЗа прошел всестороннюю независимую оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), результаты которой должны пройти обязательное общественное обсуждение. 28 апреля в актовом зале Индустриально-металлургического техникума Братска состоялись Общественные слушания по ОВОС. Участниками встречи стали около 200 человек: активные горожане, экологи, эксперты, представители администрации г.Братска и городской Думы.

Детали проекта собравшимся представил Иван Ребрик, заместитель Директора по устойчивому развитию, директор Департамента экологии и климатического регулирования РУСАЛа: «Ключевым изменением на БрАЗе станет демонтаж 8 действующих корпусов и строительство двух новых современных корпусов с мощными электролизерами РА-550 разработки инженеров РУСАЛа. РА-550 - это современный электролизер высокой мощности (550 кА) с предварительно обожженными анодами. Основными преимуществами этой технологии являются низкий уровень выбросов и уменьшение удельного энергопотребления за счет использования в конструкции комплекса инновационных решений».

Результаты ОВОС представили на слушаниях специалисты департамента экологии компании «ИнЭкА-консалтинг», которая проводила независимую оценку воздействия проекта реконструкции БрАЗа на окружающую среду. По мнению экспертов, проект кардинально улучшит экологические показатели завода: так, выброс сернистых и фтористых соединений сократится в 10 раз, выброс бенз(а)пирена снизится до нуля.

У участников слушаний были вопросы, касающиеся найма персонала на новое производство. «Практика запуска новых производств в Компании есть, включая эксплуатационный и ремонтный персонал», - отметил Евгений Зенкин. Например, для переподготовки действующих работников планируется организовывать стажировки на аналогичных по технологии новых заводах РУСАЛа – на ТаАЗе и БоАЗе.

Проект экологической перестройки БрАЗа предварительно оценивается в 130 млрд рублей. Он не предусматривает изменения производительности завода, выработка останется на прежнем уровне. Строительство новых корпусов планируется начать в 2023 году.

Заинтересованные представители общественности имеют возможность ознакомиться с материалами по оценке воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС) и в электронном формате. В полном соответствии с требованием законодательства за месяц до проведения общественных обсуждений документация была опубликована и доступна для ознакомления, в том числе, на сайте компании.

Кроме того, в течение 10 дней после даты общественного обсуждения продолжают приниматься предложения и замечания в представленный проект.

Ранее аналогичные слушания были успешно проведены в Красноярске.