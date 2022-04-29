Альфа-Банк открывает номинальные счета для организаций-опекунов

Специализированные учреждения теперь могут открывать в Альфа-Банке номинальные счета для своих подопечных и помогать управлять их деньгами максимально прозрачно и эффективно.

На такие счета могут поступать средства подопечным (бенефициарам) интернатов, детских домой и других специализированных организаций. Предназначение платежей: алименты, пенсии по инвалидности и другие государственные выплаты.

Попечители могут расходовать деньги исключительно по запросам подопечных на обустройство комфортного проживания, питания, обучения и иные нужны. Первым клиентом Альфа-Банка с номинальным счетом стал ОГБУ «Трубетчинский психоневрологический интернат» в Липецкой области.

Альфа-Банк дает понятный и безопасный инструмент, который позволяет в режиме реального времени контролировать приходные и расходные операции с номинального счета, запрашивать актуальный остаток по счету, заказывать справки и выписки по каждому из счетов, а также своевременно предоставлять в органы опеки необходимую по законодательству информацию.

«Ранее номинальные счета были доступны для физических лиц, а сейчас нам удалось запустить данный проект и для организаций. Мы понимаем, что у юридических лиц также есть необходимость в прозрачном инструменте по управлению деньгами подопечных. Это решает огромное количество финансовых задач для особых клиентов. И мы готовы масштабировать данное решение во всех регионах», — рассказал директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.