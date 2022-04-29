Как работает Сбербанк в майские праздники 2022

СберБанк сообщает о режиме работы своих отделений в период с 30 апреля по 11 мая 2022 года.

30 апреля — обслуживание клиентов физических лиц в обычном режиме субботнего дня. Обслуживание корпоративных клиентов проводится в уполномоченных ВСП только в части открытия расчетных счетов и регистрации бизнеса.

1, 2, 3, 9 мая – нерабочие праздничные дни.

8, 10 мая будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы».

4, 5, 6, 7 и 11 мая — офисы будут работать в обычном режиме.

Вклады

Для вкладов, которые заканчиваются с 1 по 3 мая, пролонгация будет перенесена на 4 мая.

Для вкладов, которые заканчиваются с 8 по 10 мая, — на 11 мая.

30 апреля и 7 мая пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Кредиты

Платежи по кредитам будут списываться в штатном режиме. Внести платёж можно до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.

Корпоративные клиенты

В офисах банка с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая 2022 года обслуживание корпоративных клиентов проводиться не будет, за исключением операции по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.

Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении СберБанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.