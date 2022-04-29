В марте 2022 года было выдано 0,80 млн новых кредитных карт

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2022 года количество новых выданных кредитных карт составило 0,80 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 28,5% (в феврале 2022 года – 1,12 млн ед.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 28,3% (в марте 2021 года – 1,12 млн ед.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в марте 2022 года было выдано в:

Москве (57,1 тыс. ед.),

Московской области (45,4 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (33,1 тыс. ед.),

Краснодарском крае (32,6 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (27,2 тыс. ед.).

В марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года количество выданных новых кредитных карт сократилось абсолютно во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения продемонстрировали:

Ставропольский край (-37,9%),

Удмуртская Республика (-33,5%),

Воронежская (-32,0%),

Тульская (-31,6%) области,

Пермский край (-31,3%).

«Определяющим фактором сокращения выдачи новых кредитных карт в марте стал рост ставок в результате санкционного давления, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вместе с тем, сокращение выдачи в сегменте кредитных карт оказалось существенно более низким, чем в другом виде необеспеченного кредитования – потребительских кредитах. Относительно не высокая динамика сокращения, во многом, связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. С другой стороны, кредит, полученный с помощью кредитной карты, интересен для граждан, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства. Кроме того, по «кредиткам» действуют весьма привлекательные условия (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».