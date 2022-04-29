Утвержден геплан Хужира

На его создание Иркутская область потратила 307 тысяч рублей, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства области.

Он предусматривает границы населенных пунктов, планируемые объекты и зонирование для возведения недвижимости, общественно-деловой деятельности, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Большое значение имеет и определение места под строительство канализационно-очистных сооружений, что даст перспективу для развития коммунальной инфраструктуры.

«Генеральный план позволит упорядочить градостроительную деятельность, обеспечить сбалансированный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов, установит понятные и прозрачные правила использования территории как для населения, так и для бизнеса», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.