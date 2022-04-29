Все тайное стало «Оффлайн»: в Okko стартовал новый оригинальный сериал «Оффлайн»

27 апреля в Okko состоялась премьера десятисерийного детективного триллера Кирилла Плетнева «Оффлайн» с Никитой Ефремовым, Денисом Шведовым, Полиной Максимовой, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях.

«Оффлайн» - детективный триллер, героям которого предстоит столкнуться с последствиями своей двойной жизни. У всех есть семьи, близкие и любимые люди, есть работа и репутация - и никто не хочет потерять все это, когда станет известно, что они торгуют наркотиками в секретном приложении BeHappy. И в то же время никому не хочется расстаться со своей жизнью, пока неизвестный убийца ведет охоту. Постоянная жизнь на грани, постоянный страх быть пойманным или даже убитым, постоянные подозрения - убийцей может быть любой. Все это заставляет героев совершать поступки, на которые они никогда бы не пошли в обычной жизни.

По сюжету пользователи BeHappy сталкиваются с серьезным противником, который прячется под именем Анонимус. Он сообщает им, что сумел раскрыть данные всех, кто когда-либо пользовался этим приложением и теперь он дает им выбор – пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью. Что будет, если в этой игре проиграть, становится ясно, когда пользователи BeHappy получают фото кладмена с перерезанным горлом…

В день премьеры в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошел премьерный показ первых эпизодов сериала. Гостям вечера премьеру лично представила творческая команда сериала во главе с режиссером Кириллом Плетневым, генеральным продюсером Okko Джаником Файзиевым, генеральными продюсерами кинокомпании «BBG» Андреем Кретовым и Анастасией Кавуновской и артистами проекта, среди которых Денис Шведов, Риналь Мухаметов, Мария Ворожищева, Никита Кологривый и другие.

Среди гостей премьерного показа были близкие и друзья создателей сериала, представители киноиндустрии и российские знаменитости: Андрей Мерзликин, Михаил Башкатов, Юрий Быков, Денис Клявер, Евгений Сангаджиев, Ингрид Олеринская, Анна Котова-Дерябина, Михаил Тройник, Ольга Ломоносова, Ирина Безрукова, Петр Романов, Анна Чурина, Дмитрий Красилов, Полина Фаворская, Екатерина Семенова, Наталья Земцова, Екатерина Олькина, Никита Дювбанов, Аристарх Венес, Иван Кокорин, Алена Чехова, Настя Крайнова, Мария Цигаль, Ирина Чайковская и другие.

Жанр: триллер, детектив, драма

Время: 10 серий х 52 минуты

Сценарий: Владислав Кид, Иван Ермоленко, Тимофей Усков

Режиссер: Кирилл Плетнев

Оператор: Егор Кочубей

Художник-постановщик: Анна Стрельникова

Композитор: Артём Михаенкин

Производство: Кинокомпания BBG, эксклюзивно для мультимедийного сервиса Okko

Продюсеры: Анастасия Кавуновская, Андрей Кретов, Макар Кожухов

Креативный продюсер: Владислав Кид

Исполнительные продюсеры: Григорий Акопян, Илья Шувалов

Возрастное ограничение: 18+

В ролях: Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов, Альфия Закирова, Марина Ворожищева, Алена Константинова, Валентина Стойлкович, Аскар Нигамедзянов, Игорь Черневич, Полина Пушкарук, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Анна Каменкова, Никита Карпинский, Павел Чернышев, Даниил Белых, Александр Фисенко и другие.