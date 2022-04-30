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Электронная очередь появится на паромной переправе на Ольхон

Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать электронную очередь на паромной переправе на остров Ольхон, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Обычно в туристический сезон в ожидании парома скапливаются многочасовые очереди. Количество туристов, прибывающих на Байкал, будет только расти. Поэтому создание комфортных условий для людей, планирующих отдых на Ольхоне, – одна из важнейших наших задач», – подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году паромную переправу на Ольхон запустят не ранее чем 10-15 мая. Ее открытие напрямую связано с ледовой обстановкой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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