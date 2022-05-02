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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам с 1 мая

 С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заёмщиков. Снижение составило 2 процентных пункта. 

Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке. 

 Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: 

«Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам оперативно пересмотреть наши программы потребительского кредитования и предложить более выгодные условия для наших клиентов».  

 Клиентам Сбербанка по-прежнему доступны все программы потребительского кредитования, с подробными условиями можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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