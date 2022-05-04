Банк «Открытие»: прогноз среднегодового уровня ключевой ставки 12,5-14,0% в 2022 г

По итогам заседания 29 апреля Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 14% на фоне снижения инфляции, объяснив такое решение необходимостью поддержания доступности кредитных ресурсов. Тезис о «снижении на ближайших заседаниях» был заменен на наличие «пространства для снижения в случае развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом», что допускает желание регулятора взять паузу по снижению ставки на последующем заседании 10 июня. Новый прогноз среднегодового уровня ставки 12,5-14,0% в 2022 г. и 9-11% в 2023 г. допускает ее диапазон от 10 до 14% на конец 2022 г. и снижение до 8% к концу 2023 г., отмечает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

– Базовый прогноз Банка России предполагает снижение ВВП на 8-10% в 2022 г. и ускорение инфляции до 18-23% на конец 2022 г. Э.Набиуллина сообщила, что на горизонте 12 месяцев ожидает инфляцию на уровне 10-12% г/г на конец апреля 2023 г., что в целом соответствует еженедельной инфляции вблизи наблюдаемых уровней — от 0,2 до 0,22% в неделю. Прогноз инфляции смещен вверх относительно текущих значений (17,6%) и предполагает возможность дальнейшего ускорения даже относительно высоких темпов роста цен во второй половине 2021 г.

Возможность ускорения инфляции может быть связана с ожиданиями ослабления рубля относительно текущих уровней. Прогноз Банка России предполагает резкое снижение притока экспортной выручки с уровня +58% г/г в первом квартале до –22% г/г во втором-четвертом кварталах, что с устранением сезонности равнозначно падению на 30% к уровню первого квартала. Если объемы экспорта упадут не так сильно, и рубль останется стабильным, инфляция на конец года может составить менее 18%. И тогда ставка может быть снижена еще сильнее, чем заложено в прогнозе.

Решение Банка России в целом стало ожидаемым для рынков: курс рубля укрепился в рамках 0,5% до 70,5 за доллар, доходности ОФЗ упали на 10 б.п. — в рамках ежедневной волатильности.