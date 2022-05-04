ВТБ сообщил о приеме заявок на IT-ипотеку

Банк запустил в своих офисах прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний. Дополнительно к базовой ставке банк предоставит заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов, таким образом ставка для клиентов ВТБ составит 4,7%. Первые кредиты по программе ВТБ начнет проводить с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.

Максимальная сумма ипотечного кредита по «IT-ипотеке» составляет 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах. Первый взнос составляет от 15% от стоимости недвижимости.

«Мы считаем важным поддерживать инициативы государства в сфере жилищной политики. IT-отрасль сегодня является одним из перспективных направлений для России, поэтому ВТБ примет активное участие в новой программе льготной ипотеки и будет использовать свой опыт для ее развития. Благодаря ей IT-специалисты смогут улучшить жилищные условия, снизить свою платежную нагрузку и уверенно планировать свое профессиональное развитие в нашей стране. По прогнозам экспертов, новой программой смогут воспользоваться десятки тысяч специалистов», – прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ (ПАО) Николай Дубакин.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.

Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.