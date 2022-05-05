Sberbank Europe AG погашает все депозиты на 926 млн евро

2 мая 2022 года австрийское Управление по финансовым рынкам (FMA) одобрило продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe AG.

Благодаря сделке Sberbank Europe AG полностью погасил сумму по вкладам в общем размере 926 млн евро австрийскому Агентству по страхованию вкладов (ESA), которое ранее в соответствии с местным законодательством выплатило гарантированную сумму до 100 000 евро всем вкладчикам дочернего банка в связи с наложенными на Sberbank Europe AG внешними ограничениями.

Все оставшиеся депозиты сверх гарантированной суммы будут также полностью выплачены банком. Таким образом, дочерний банк самостоятельно обеспечил выполнение всех обязательств перед клиентами.

Тимур Козинцев, старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International:

«Как мы и заявляли ранее, Сбербанк продолжает планомерную работу по выходу с европейского рынка. При активной поддержке со стороны ПАО Сбербанк как акционера и благодаря последовательным усилиям менеджмента дочернего банка и конструктивному взаимодействию с местными регулирующими органами Sberbank Europe AG сделал максимум в интересах акционеров и клиентов и продолжает исполнять свои обязательства».