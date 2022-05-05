Сбер и «Самолет» запустили сервис бронирование квартир на Домклик

Сбер и «Самолет» запустили сервис «Бронирование квартир» на сайте сервиса Домклик. Новая функция позволит клиентам быстро и бесплатно забронировать выбранную квартиру на три дня, а также получить скидку 0,5% по всем ипотечным программам СберБанка при совершении сделки. Скидка распространяется, в том числе, на субсидированные ставки от «Самолета» — 5,99% и 2,99%.

Чтобы воспользоваться предложением клиенту нужно подобрать квартиру на Домклик и нажать кнопку «Забронировать». Выбранная квартира закрепится за клиентом на три дня. После бронирования с клиентом свяжутся менеджеры Домклик, удалённо проконсультируют по вопросам покупки и сопроводят его на всех дальнейших этапах сделки.

Николай Васёв, вице-президент СберБанка, директор дивизиона Домклик:

«Сбер и „Самолет“ — давние партнёры, мы вместе поддерживаем множество программ льготного ипотечного кредитования и субсидирования. Это в наших общих интересах — делать жильё удобным и доступным. Новая услуга „Бронирование квартир“ — одна из тех вещей, которых не хватало на сайте сервиса Домклик. Мы рады, что нам удалось реализовать эту услугу совместно с нашими партнёрами, тем самым привнеся не только дополнительное удобство, но и выгоду для наших клиентов».

Дмитрий Волков, генеральный директор «Самолет Плюс»:

«Самолет Плюс» сразу выходит на рынок в коллаборации с сильными и успешными игроками. Сотрудничество двух технологических компаний на открытой основе позволяет дать клиенту новый уровень сервиса и качества услуг. Сотрудничество компаний — лидеров в своих отраслях, дает возможность предлагать широкому кругу клиентов удобные цифровые сервисы и выгодные условия приобретения недвижимости. Государственное субсидирование ипотечной ставки позволяет рынку развиваться, а дополнительные условия от компаний максимально расширяют круг потенциальных покупателей. Теперь каждый может быстро и бесплатно забронировать понравившуюся квартиру в один клик и принять решение о покупке в течение трех дней или забронировать ее с фиксированной ценой еще на две недели».

Воспользоваться помощью экспертов по подбору ЖК и забронировать квартиру в новостройке можно онлайн на Домклик.