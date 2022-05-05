СБП пользуется каждый третий житель нашей страны

В I квартале 2022 года в среднем один пользователь системы совершил 10 операций, сообщает пресс-служба Банка России.

К СБП активно подключается бизнес. Этот способ безналичной оплаты позволяет бизнесу экономить за счет низкой комиссии, обеспечивает моментальное поступление средств на счет продавца, а также требует минимальных затрат на его подключение, поскольку исключает необходимость установки дополнительного оборудования.

В I квартале 2022 года число подключившихся торговых предприятий по сравнению с I кварталом 2021 года увеличилось более чем в 4 раза — до 177 тысяч. При этом количество точек, которые принимают оплату через СБП выросло более чем в 4,5 раза и составило 243 тыс.



При этом размер комиссии в СБП не превышает 0,7% от суммы платежа (для ряда категорий торговых точек — 0,4%), но не более 1500 рублей за платеж.

– Самая популярная операция в СБП — переводы. Средняя сумма перевода в I квартале 2022 года составила 5,6 тыс. рублей. За последние два года она уменьшилась почти в 1,5 раза, что свидетельствует о росте популярности СБП для совершения повседневных переводов, – говорится в сообщении регулятора.

Справка: Возможность оплаты товаров и услуг через СБП появилась осенью 2019 года. Со дня запуска сервиса более 9 млн граждан** уже оценили его удобство. По итогам I квартала 2022 года в системе совершено 436 млн операций более чем на 2,4 трлн рублей. К системе подключено 210 банков.