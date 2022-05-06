Газпромбанк снизил ставки по кредиту наличными сразу на 5 п.п. Это уже третье снижение по данному кредиту за последний месяц.

Ставки по кредиту наличными составляют от 9,9% до 16,9% годовых при наличии полиса личного страхования заемщика в рамках кредитного договора и зависят также от суммы и способа оформления кредита. Для зарплатных клиентов* и сотрудников бюджетных организаций ставки могут быть снижены от базовых на 0,4-2 п.п.

Кредит наличными в Газпромбанке доступен на сумму от 100 000 до 5 000 000 рублей сроком до 7 лет. Подать заявку можно как в дистанционных каналах, так и в офисе Газпромбанка. Для оформления сумм до 5 000 000 рублей заемщикам, которые прошли авторизацию на портале Госуслуг, потребуется только паспорт.

В некоторых городах кредит наличными можно получить, не выходя из дома. В случае одобрения кредита представитель Банка сам доставит карту Газпромбанка с зачисленной на нее суммой.

Подробнее с условиями получения кредита наличными и тарифами можно ознакомиться здесь.

* Клиенты, которые получают заработную плату на банковские карты и счета Банка ГПБ (АО).