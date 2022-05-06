Ипотека в Примсоцбанке: теперь ниже на 3 процентных пункта

С 6 мая Примсоцбанк снижает ставки по базовым ипотечным программам сразу на 3 процентных пункта. Изменения связаны со снижением ключевой ставки Банка России. Это уже третий раз за последний месяц, когда банк делает условия более комфортными для заемщиков.



Так, ставки по программе на покупку «Готового жилья» начинаются от 13,6% годовых. Минимальная сумма такого кредита составляет 300 000 рублей , максимальная 50 млн. рублей. Первоначальный взнос – от 10%, максимальная ставка – 20,7%.



Специалисты банка отмечают, что сейчас особо востребован новый ипотечный продукт «Своя Земля» - на покупку земельного участка или дачного домика, а также программы «ИЖС» - на строительство жилого дома и «Нежилое помещение» - приобретение коммерческой недвижимости. Минимальная процентная ставка по ним опустилась до 16,6%. Сумма такого кредита составляет от 500 000 до 30 млн. рублей, первоначальный взнос от 10%, максимальная ставка – 18,7% годовых. По программе “ Cвоя земля “ первоначальный взнос не требуется .



- Мы хотим, чтобы клиенты могли улучшить свои жилищные условия на выгодных условиях. Уверены, в преддверии лета и на фоне изменений в эпидемиологической и экономической ситуациях, эти программы будут востребованы и серьезно оживят ипотечный рынок, – отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.