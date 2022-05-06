Сбербанк в Иркутской области одобрил бизнесу льготное кредитование на сумму более 5,7 млрд рублей

Сбербанк одобрил бизнесу более 5,7 млрд рублей в рамках программ льготного кредитования по мерам господдержки, которые были запущены с февраля 2022 года. Сумма заключенных кредитных договоров по льготным программам превысила 5,5 млрд рублей, рассказали SIA.RU в банке.

Наибольшая сумма — более 3,7 млрд рублей — одобрена по программе Минпромторга для кредитования системообразующих предприятий. Кредитные договоры заключены по всем одобренным заявкам.

По программам поддержки малого бизнеса Сбербанк одобрил около 850 млн рублей, кредитных договоров уже заключено на сумму более 625 млн рублей.

Кроме этого, компаниям малого и микробизнеса Сбербанк провел реструктуризацию действующих договоров на сумму около 900 млн рублей. Для остальных сегментов (средние, крупные, крупнейшие клиенты) Сбербанк произвёл реструктуризацию на сумму около 11,7 млрд рублей.