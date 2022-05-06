Солид Банк запустил кредит «Пенсионный» по ставке от 14,9%

В конце апреля этого года АО «Солид Банк» перезапустил действовавший когда-то кредит «Пенсионный» для клиентов до 75 лет на дату окончания кредита, рассказали SIA.RU в банке.

«Солид Банк всегда чутко относится к потребностям клиентов, мы всегда внимательны к обратной связи и стараемся все наши процессы, а тем более, ввод банковских продуктов, выстраивать на основании запроса непосредственных потребителей наших услуг. Перезапуск кредита «Пенсионный» – один из таких случаев. Знаем, многие наши давние клиенты ждали выхода этого продукта», – комментирует Игорь Возисов, Председатель Правления АО «Солид Банк».

Конец апреля также порадовал клиентов Солид Банка не только запуском кредита «Пенсионный», снижением ставок по всей линейке потребительских кредитов, но и запуском программы лояльности Банка. Участники программы получают снижение кредитной ставки на 3% годовых и ускоренный процесс принятия решения по заявке.

Для того, чтобы стать участником программы лояльности Солид Банка, необходимо перевести получение заработной платы или пенсии на счет, открытый в АО «Солид Банк».

К слову, ставка по кредиту «Пенсионный» для участников программы лояльности Солид Банка – от 14,9% годовых (от 17,9% годовых, если клиент не является участником программы лояльности Банка).

Открыть кредит «Пенсионный», получить консультацию по переводу заработной платы/пенсии в АО «Солид Банк» и по другим услугам можно во всех офисах Солид Банка.

Условия кредита «Пенсионный»

Ставка: от 14,9%* до 29,9% годовых

от до 29,9% годовых Срок: от 13 до 60 мес. (5 лет).

от 13 до 60 мес. (5 лет). Сумма: от 30 000 до 300 000 руб.

*Ставка указана с учетом снижения на 3 п.п. при получении заработной платы/ пенсии на счет, открытый в АО «Солид Банк».

Ставка также зависит от наличия или отсутствия страхования.