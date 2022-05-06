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Солид Банк запустил кредит «Пенсионный» по ставке от 14,9%

В конце апреля этого года АО «Солид Банк» перезапустил действовавший когда-то кредит «Пенсионный» для клиентов до 75 лет на дату окончания кредита, рассказали SIA.RU в банке.

«Солид Банк всегда чутко относится к потребностям клиентов, мы всегда внимательны к обратной связи и стараемся все наши процессы, а тем более, ввод банковских продуктов, выстраивать на основании запроса непосредственных потребителей наших услуг. Перезапуск кредита «Пенсионный» один из таких случаев. Знаем, многие наши давние клиенты ждали выхода этого продукта»,  комментирует Игорь Возисов, Председатель Правления АО «Солид Банк».

Конец апреля также порадовал клиентов Солид Банка не только запуском кредита «Пенсионный», снижением ставок по всей линейке потребительских кредитов, но и запуском программы лояльности Банка. Участники программы получают снижение кредитной ставки на 3% годовых и ускоренный процесс принятия решения по заявке.

Для того, чтобы стать участником программы лояльности Солид Банка, необходимо перевести получение заработной платы или пенсии на счет, открытый в АО «Солид Банк».

К слову, ставка по кредиту «Пенсионный» для участников программы лояльности Солид Банка – от 14,9% годовых (от 17,9% годовых, если клиент не является участником программы лояльности Банка).

Открыть кредит «Пенсионный», получить консультацию по переводу заработной платы/пенсии в АО «Солид Банк» и по другим услугам можно во всех офисах Солид Банка.

Условия кредита «Пенсионный»

  • Ставка: от 14,9%* до 29,9% годовых
  • Срок: от 13 до 60 мес. (5 лет).
  • Сумма: от 30 000 до 300 000 руб.
*Ставка указана с учетом снижения на 3 п.п. при получении заработной платы/ пенсии на счет, открытый в АО «Солид Банк».
Ставка также зависит от наличия или отсутствия страхования.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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