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Режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области из-за пожаров

Правительство Иркутской области сообщило, что с 22 часов 7 мая на всей территории региона был введен режим ЧС из-за пожаров и неблагоприятных погодных условий: ожидается высокая пожароопасность лесов – 4-5 класса, а также усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

На время действия режима ЧС:

  • Запрещено ведение любых видов работ в лесах;
  • Временно приостановлен въезд в леса арендаторам лесных участков;
  • Введены ограничения охоты и рыболовства;
  • Введен запрет на разжигание костров, выжигание растительности, сжигание мусора, приготовление еды на открытом огне;
  • В муниципалитетах установят заградительные передвижные и стационарные посты;
  • Патрульные группы будут круглосуточно осматривать территории населенных пунктов и садоводств, ликвидировать очаги горения сухой травы, при необходимости – спасать людей до прибытия пожарных;
  • При неблагоприятном прогнозе и усилении ветра будут отключать электроэнергию, заблаговременно оповещая население.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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