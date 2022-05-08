Режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области из-за пожаров

Правительство Иркутской области сообщило, что с 22 часов 7 мая на всей территории региона был введен режим ЧС из-за пожаров и неблагоприятных погодных условий: ожидается высокая пожароопасность лесов – 4-5 класса, а также усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

На время действия режима ЧС: