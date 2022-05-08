Режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области из-за пожаров

Правительство Иркутской области сообщило, что с 22 часов 7 мая на всей территории региона был введен режим ЧС из-за пожаров и неблагоприятных погодных условий: ожидается высокая пожароопасность лесов – 4-5 класса, а также усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
На время действия режима ЧС:
- Запрещено ведение любых видов работ в лесах;
- Временно приостановлен въезд в леса арендаторам лесных участков;
- Введены ограничения охоты и рыболовства;
- Введен запрет на разжигание костров, выжигание растительности, сжигание мусора, приготовление еды на открытом огне;
- В муниципалитетах установят заградительные передвижные и стационарные посты;
- Патрульные группы будут круглосуточно осматривать территории населенных пунктов и садоводств, ликвидировать очаги горения сухой травы, при необходимости – спасать людей до прибытия пожарных;
- При неблагоприятном прогнозе и усилении ветра будут отключать электроэнергию, заблаговременно оповещая население.