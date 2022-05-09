Все туристические маршруты закрыли в Прибайкальском национальном парке из-за пожаров

Запрет введен на выдачу разрешений на посещение всех туристических маршрутов в Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике из-за лесных пожаров и режима ЧС, который действует на всей территории Иркутской области из-за них, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Туристам, которые уже находятся на маршрутах, придется их покинуть: действие уже оформленных разрешений в период действия ЧС приостанавливается.

За соблюдением распоряжения на территориях следят патрульные группы государственных инспекторов.