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Все туристические маршруты закрыли в Прибайкальском национальном парке из-за пожаров

Запрет введен на выдачу разрешений на посещение всех туристических маршрутов в Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском государственном заповеднике из-за лесных пожаров и режима ЧС, который действует на всей территории Иркутской области из-за них, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Туристам, которые уже находятся на маршрутах, придется их покинуть: действие уже оформленных разрешений в период действия ЧС приостанавливается.

За соблюдением распоряжения на территориях следят патрульные группы государственных инспекторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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