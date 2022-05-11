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Дальневосточный банк – банк для бизнеса

Надежный, удобный  и  клиентоориентированный – знающий своего клиента, с гибкими тарифными условиями  и  индивидуальным решением каждого конкретного вопроса – таким  видят предприниматели  эффективный  банк для бизнеса. Именно поэтому более 12 тысяч предприятий  Дальнего Востока и Восточной Сибири выбрали для обслуживания Дальневосточный банк.  

Дальневосточный банк – это удобно

Так,  можно  управлять своими финансами  и вести документооборот с банком дистанционно с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет», из любой точки мира с помощью системы ДБО «IBank»  и мобильного приложения «ДВБ-бизнес». (6+)
Дальневосточный банк – это быстро. Например, для компаний и ИП, работающих в сфере закупок в рамках  44-ФЗ и 223-ФЗ, весьма полезной будет услуга «Экспресс-гарантия» на обеспечение заявки на участие в аукционе; обеспечение исполнения контракта; обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Для клиентов Дальневосточного банка  действует упрощённая процедура подачи заявок на гарантию суммой до трех миллионов рублей, а рассмотрение таких заявок занимает всего несколько минут,  гарантию можно получить в тот же день.

Дальневосточный банк - это выгодно

Клиенты банка высоко оценили простой и экономичный подход к рассчетно-кассовому обслуживанию: приобретение наиболее востребованных банковских услуг пакетом за фиксированную ежемесячную плату. Клиент может выбрать подходящий Пакет услуг «Старт», «Лайт», «Бизнес» или «Бизнес Плюс» в зависимости от потребностей своего бизнеса, его активности. 

Дальневосточный банк – банк для ВЭД

Мы предлагаем  широкий спектр  валют для прямых расчетов -  доллар США, евро, японская иена, китайский юань, южнокорейская вона.  Наши клиенты могут работать с иностранными контрагентами напрямую в их национальных валютах  без дополнительных расходов на конвертацию. Партнерские отношения  с банками-корреспондентами в США,  ЕС, Японии, Республике Корея, КНР обеспечивают клиентам банка не только выгодное, но и быстрое, и  легкое осуществление  расчетов с контрагентами  из  разных стран.

Одним из востребованных сервисов  среди клиентов – участников ВЭД являются  электронные таможенные гарантии, соответствующие требованиям ФТС России.  Такие гарантии необходимы участникам ВЭД, в том числе заинтересованным в отсрочке уплаты таможенных платежей, импортерам акцизной продукции, а также предприятиям, работающим в сфере таможенного дела. Помимо ускорения таможенного оформления и получения отсрочки оплаты таможенных платежей, гарантии позволяют клиентам не отвлекать оборотные средства, аккумулируя их на счетах таможенных органов. 

Дальневосточный  банк - всегда на стороне клиента

В текущих экономических условиях,  требующих поддержки  бизнеса,  мы  активно реализуем  меры льготного кредитования предприятий.  Банк участвует в программе льготного кредитования МСП «1764» Минэкономразвития Российской Федерации. В рамках программы бизнес может получить кредит на пополнение оборотных средств   и на  рефинансирование ранее полученных кредитов по другим программам. Также Дальневосточный банк принимает заявки от предприятий малого и среднего бизнеса на участие в программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с «Корпорацией «МСП». Кроме того, компании, испытывающие сложности с возвратом заемных средств,  могут обратиться в банк  за кредитными каникулами  как  в рамках 106-ФЗ, так  и его  собственных программ.

Услугу предоставляет АО "Дальневосточный банк"

/ Сибирское Информационное Агентство /
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