Дальневосточный банк – банк для бизнеса

Надежный, удобный и клиентоориентированный – знающий своего клиента, с гибкими тарифными условиями и индивидуальным решением каждого конкретного вопроса – таким видят предприниматели эффективный банк для бизнеса. Именно поэтому более 12 тысяч предприятий Дальнего Востока и Восточной Сибири выбрали для обслуживания Дальневосточный банк.

Дальневосточный банк – это удобно

Так, можно управлять своими финансами и вести документооборот с банком дистанционно с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет», из любой точки мира с помощью системы ДБО «IBank» и мобильного приложения «ДВБ-бизнес». (6+)

Дальневосточный банк – это быстро. Например, для компаний и ИП, работающих в сфере закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, весьма полезной будет услуга «Экспресс-гарантия» на обеспечение заявки на участие в аукционе; обеспечение исполнения контракта; обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Для клиентов Дальневосточного банка действует упрощённая процедура подачи заявок на гарантию суммой до трех миллионов рублей, а рассмотрение таких заявок занимает всего несколько минут, гарантию можно получить в тот же день.

Дальневосточный банк - это выгодно

Клиенты банка высоко оценили простой и экономичный подход к рассчетно-кассовому обслуживанию: приобретение наиболее востребованных банковских услуг пакетом за фиксированную ежемесячную плату. Клиент может выбрать подходящий Пакет услуг «Старт», «Лайт», «Бизнес» или «Бизнес Плюс» в зависимости от потребностей своего бизнеса, его активности.

Дальневосточный банк – банк для ВЭД

Мы предлагаем широкий спектр валют для прямых расчетов - доллар США, евро, японская иена, китайский юань, южнокорейская вона. Наши клиенты могут работать с иностранными контрагентами напрямую в их национальных валютах без дополнительных расходов на конвертацию. Партнерские отношения с банками-корреспондентами в США, ЕС, Японии, Республике Корея, КНР обеспечивают клиентам банка не только выгодное, но и быстрое, и легкое осуществление расчетов с контрагентами из разных стран.

Одним из востребованных сервисов среди клиентов – участников ВЭД являются электронные таможенные гарантии, соответствующие требованиям ФТС России. Такие гарантии необходимы участникам ВЭД, в том числе заинтересованным в отсрочке уплаты таможенных платежей, импортерам акцизной продукции, а также предприятиям, работающим в сфере таможенного дела. Помимо ускорения таможенного оформления и получения отсрочки оплаты таможенных платежей, гарантии позволяют клиентам не отвлекать оборотные средства, аккумулируя их на счетах таможенных органов.

Дальневосточный банк - всегда на стороне клиента

В текущих экономических условиях, требующих поддержки бизнеса, мы активно реализуем меры льготного кредитования предприятий. Банк участвует в программе льготного кредитования МСП «1764» Минэкономразвития Российской Федерации. В рамках программы бизнес может получить кредит на пополнение оборотных средств и на рефинансирование ранее полученных кредитов по другим программам. Также Дальневосточный банк принимает заявки от предприятий малого и среднего бизнеса на участие в программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с «Корпорацией «МСП». Кроме того, компании, испытывающие сложности с возвратом заемных средств, могут обратиться в банк за кредитными каникулами как в рамках 106-ФЗ, так и его собственных программ.

Услугу предоставляет АО "Дальневосточный банк"