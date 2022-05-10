Названа причина крупных пожаров в Половино-Черемхово и СНТ «Моргудон» в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал причину крупных пожаров, которые накануне произошли в селе Половино-Черемхово и СНТ «Моргудон» – это воспламенение сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнем.

«Причиной пожаров в селе Половино-Черемхово и СНТ Моргудон стало воспламенение сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнём. Сильный ветер только ускорил его распространение», – сказал он.

Напомним, о возгорании в селе Половино-Черемхово стало известно 8 мая в 15:14. В результате пожара сгорели шесть домов и школа. В настоящее время вопрос ремонта старого или строительство нового учреждения обсуждается. Что касается погорельцев, то им выделят древесину и деньги для восстановления домов.

Пожар в садоводстве «Моргудон» случился во втором часу дня также 8 мая. В результате возгорания огнем уничтожены 35 домов, два человека погибли. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. В тушении были задействованы 52 человека, 22 единицы техники.