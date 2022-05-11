Чаще всего россияне оформляют кредиты на новые HYUNDAI и подержанные LADA

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в группе банка «Открытие») назвали самые популярные кредитные автомобили по итогам I квартала 2022 года. Чаще всего при покупке новой машины россияне оформляли кредиты на корейскую марку HYUNDAI, а среди подержанных предпочитали отечественную LADA. Рейтинг самых популярных кредитных моделей в свою очередь возглавили HYUNDAI Сreta среди новых и HYUNDAI Solaris – среди авто с пробегом.

В I квартале 2022 года заемщики отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (57% выдач по количеству), среди которых наибольшей популярностью пользовались, как и годом ранее, марки LADA, KIA, HYUNDAI, TOYOTA и NISSAN. ТОП-5 самых популярных кредитных моделей по итогам первых трех месяцев текущего года в свою очередь составили: HYUNDAI Solaris, KIA Rio, LADA Granta, FORD Focus и VOLKSWAGEN Polo.

Тренд сдвига выдач в сторону автокредитов на авто с пробегом (АСП) сохранился на фоне дефицита новых авто и роста цен на них, которые усугубились из-за осложнения макроэкономической ситуации. При этом по объему выдач в денежном эквиваленте превалирует сегмент новых авто (58%) в виду объективных причин – более высокий средний чек по автокредитам на новые машины.

ТОП-5 брендов по продажам в кредит среди новых авто составили: HYUNDAI, KIA, SKODA, LADA и RENAULT. Из пятерки лидеров по сравнению с первым кварталом прошлого года выбыла Toyota, ожидаемо оказавшаяся в рейтинге только на девятом месте: марка оказалась одной из первых, кто заявил о приостановке поставок в Россию.

В пятерку самых популярных кредитных моделей среди новых авто в свою очередь вошли: HYUNDAI Сreta, HYUNDAI Solaris, KIA Rio, KIA SELTOS и HYUNDAI Tucson. Продукция корейских производителей уже хорошо известна и востребована в России. И, несмотря на макроэкономическую нестабильность, по итогам первого квартала корейские автопроизводители продолжают занимать почти четверть рынка (23%), которую они скорее всего захотят сохранить и даже увеличить в условиях ухода из России ряда западных брендов.

Уверенно продолжают наращивать свою долю рынка и автопроизводители из Поднебесной. Продажи новых китайских автомобилей на российском авторынке в I квартале этого года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в то время как многие европейские, американские, японские марки испытали значительное падение, прежде всего по результатам марта. По итогам 1 квартала в ТОП-15 кредитных марок вошли все основные китайские бренды: GEELY, CHERY и HAVAL оказались на 7,10 и 12 строчке рейтинга среди новых автомобилей, чаще всего оформляемых в кредит.

ТОП-15 кредитных марок в сегменте новых и подержанных автомобилей в I квартале 2022 года ТОП-15 кредитных марок в сегменте новых и подержанных автомобилей в I квартале 2021 года Место Новые авто Авто с пробегом Место Новые авто Авто с пробегом 1 HYUNDAI LADA 1 HYUNDAI LADA 2 KIA KIA 2 KIA KIA 3 SKODA HYUNDAI 3 LADA HYUNDAI 4 LADA TOYOTA 4 SKODA TOYOTA 5 RENAULT NISSAN 5 TOYOTA NISSAN 6 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 6 RENAULT RENAULT 7 GEELY RENAULT 7 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 8 NISSAN CHEVROLET 8 CHERY MERCEDES-BENZ 9 TOYOTA MERCEDES-BENZ 9 NISSAN CHEVROLET 10 CHERY FORD 10 MITSUBISHI FORD 11 BMW BMW 11 BMW SKODA 12 HAVAL SKODA 12 GAZ BMW 13 MITSUBISHI MITSUBISHI 13 MAZDA MITSUBISHI 14 MAZDA OPEL 14 AUDI OPEL 15 GAZ MAZDA 15 HAVAL MAZDA

«Усиление дефицита новых машин из-за ухода с рынка международных автоконцернов и рост цен на них продолжат формировать основные тренды на рынке автокредитования. Дефицит при этом усугубится как в сегменте новых, так и подержанных авто из-за отсутствия притока «свежих образцов». Цены на новые авто продолжат расти, хотя динамика роста замедлится. На этом фоне мы скорее всего продолжим наблюдать рост среднего чека на автокредиты по новым автомобилям и дальнейший сдвиг выдач в сторону кредитов на подержанные машины.

Что касается ассортимента, то к концу II квартала этого года мы можем увидеть совершенно новое соотношение долей производителей на автомобильном рынке. Если западные автоконцерны примут решение не возвращаться в Россию, а санкционные давление усилится, то уже к лету можно будет ожидать заметный рост доли продаж корейских и китайских автомобилей, которые будут замещать уходящие с рынка западные бренды», - отметили эксперты «Открытие Авто».