ВТБ начинает выдавать кредиты на мотоциклы KTM

ВТБ и ГК Автодом, официальный дилер мотоциклов KTM в России, объявляют о начале сотрудничества. Теперь клиенты банка смогут приобрести мототехнику австрийской марки в кредит.

Оформить заявку на финансирование можно по двум документам (паспорту и водительскому удостоверению категории A) на сайте, в центрах автокредитования ВТБ или в дилерских центрах КТМ. Средства доступны в размере от 300 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до семи лет.

В сумму кредита можно включить экипировку, аксессуары, сервисные и страховые услуги. Первоначальный взнос по программе банка составляет от 20% стоимости мотоцикла. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемое транспортное средство. Минимальная ставка составляет 15,9%. Она доступна при условии страхования жизни заемщика на весь срок кредитного договора.

«Несмотря на климатические особенности России, мотоциклы сегодня становятся востребованной альтернативой автомобилю. Они интересны как жителям крупных городов и путешественникам, передвигающимся по шоссе, так и любителям экстремальных заездов по пересеченной местности. По итогам первого квартала ВТБ профинансировал покупку мототехники примерно на 110 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сделок увеличился почти на 30%. Сегодня мы сотрудничаем более чем с 60 дилерами, реализующими мототехнику, и в планах увеличить их число до 500. С началом сезона мы начали сотрудничать с еще одним партнером. Рассчитываем, что широкий выбор брендов в нашей линейке будет способствовать дальнейшему росту интереса населения к покупке мотоциклов», — отметил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

«Мы активно готовимся к открытию мотосезона 2022 и ищем способы сделать покупку и владение мотоциклом KTM наиболее выгодными для наших клиентов. Сегодня мы запустили совместную кредитную программу с банком ВТБ. Это позволит покупателям-физическим лицам приобрести байк на максимально комфортных условиях. Размер первоначального взноса, срок кредита и процентная ставка рассчитываются индивидуально под каждого клиента. Программа будет доступна во всех дилерских центрах КТМ в России», — рассказал о новом продукте руководитель отдела импорта Автодом KTM, официального дистрибьютора мотоциклов KTM в России, Дмитрий Смоляков.