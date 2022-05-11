Примсоцбанк: Оформи пакет РКО в банке и получи сертификат на коуч-сессию

Примсоцбанк запустил акцию для предпринимателей, которая продлится с 06 по 31 мая 2022 года.



Для того, чтобы принять участие, вам необходимо:



• Оформить пакет услуг РКО и зарплатный проект в одном из дополнительных офисов Владивостока;

• Первым 50 участникам на электронную почту придёт сертификат на коуч-сессию либо разработку KPI для одной должности от консалтингового агентства «Успех»;

• Срок действия сертификата – 30 дней;

• Сертификат можно передавать или дарить.



- Перед каждым бизнесменом рано или поздно встают задачи, которые бывает сложно реализовать. Профессиональный коучинг в таких ситуациях поможет развеять сомнения, увидеть перспективы в своей деятельности и начать двигаться вперед. Профессионально составленный KPI, или ключевой показатель эффективности также поможет организациям оценить продуктивность сотрудников и проанализировать деятельность компании, - комментирует Олеся Пинчук, начальник отдела по организации операционной работы с юридическими лицами ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Для справки: коуч-сессия – это индивидуальный, реже - групповой диалог с наставником, имеющий целью мотивировать клиента. С помощью своеобразных вопросов со стороны бизнес-тренера клиент может раскрыть свой внутренний потенциал и определить ресурсы, которые помогут достигнуть цели.



Узнать подробности об акции «Подключи РКО и ЗП проект – получи сертификат на коуч-сессию либо разработку KPI» можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.